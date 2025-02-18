快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

聽新聞
0:00 / 0:00

台股上漲160點 三大法人買超79.91億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股18日上漲160.78點，收在23,666.11點，台積電（2330）尾盤急拉，以1,100元收盤，上漲15元，貢獻大盤指數約123點，終場指數收最高，以23,505.33點收盤，上漲160.78點，漲幅0.68%，成交量3,307.86億元，三大法人買超79.91億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超81.67億元，投信賣超20.42億元，自營商買超（合計）18.66億元，其中自營商（自行買賣）買超2.63億元，自營商（避險）買超16.03億元。

台股18日以23,550.5點開盤，上漲45.17點，早盤指數震盪，低點曾翻黑下滑至23,454.09點，台積電以平盤1,085元開出，早盤一度小翻黑至1,080元，最後一盤爆出5,016張買單，一口氣拉升10元價位，收盤價拉高至1,100元，上漲15元，漲幅1.38%。

台積電上漲之外，緯穎（6669）、廣達（2382）、鴻海（2317）、華碩（2357）、川湖（2059）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、台光電（2383）。金像電（2368）也是上漲表現，以盤面上各類股來看，電子股、金融股收紅，半導體及電腦周邊收盤上漲逾1%，傳產股包括運動休閒、居家生活、紡織等表現較為強勢；大盤指數終場收在最高的23,666.11點。

台積電 自營商

延伸閱讀

00905市值型ETF小資價格報酬贏大盤、單張免1.5萬！老牛：不單靠台積電（2330）撐場

西門子為台積電 3DFabric 技術提供自動化設計流程

去年成立的台股ETF近一月全漲 但僅00962回到發行價之上

AI需求推升半導體前景可期 00927僅12個交易日填息達陣

相關新聞

台股上漲160點收23666點 台積電收1100元、上漲15元

台股18日續強，早盤以23550.5點開出，終場收最高23666.11點，上漲160.78點，漲幅0.68%，成交量3,...

台股上漲160點 三大法人買超79.91億元

台股18日上漲160.78點，收在23,666.11點，台積電（2330）尾盤急拉，以1,100元收盤，上漲15元，貢獻...

台股開盤上漲45點 台積電開平盤

台股18日開盤指數為23,550.5點，上漲45.17點。台積電（2330）開平盤價1,085元。

去年靠台積電賺300萬！他要「繼續做多」：長線不動

近期台積電股價成為市場熱議話題，網友分享自身投資心得，表示透過觀察PTT股板的氛圍進行操作，去年來回交易獲利約300多萬元，長線持有亦賺取270萬元。他認為，當市場情緒悲觀時，往往是進場的好時機。

台股強彈 十大權值股紅通通…三大法人買超328億

新台幣兌美元匯率轉升，外資轉賣為買，又因上周五台積電ADR漲1%，激勵昨（17）日台股開高收高，終場大漲352點，收在2...

台塑、英業達集團股 亮眼

台股昨（17）日強彈大漲，市場氛圍再轉偏多，其中尤以集團股表現最突出，季底作帳行情頗有提前起跑的跡象，包括台積電集團股、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。