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台股上漲160點 三大法人買超79.91億元
台股18日上漲160.78點，收在23,666.11點，台積電（2330）尾盤急拉，以1,100元收盤，上漲15元，貢獻大盤指數約123點，終場指數收最高，以23,505.33點收盤，上漲160.78點，漲幅0.68%，成交量3,307.86億元，三大法人買超79.91億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超81.67億元，投信賣超20.42億元，自營商買超（合計）18.66億元，其中自營商（自行買賣）買超2.63億元，自營商（避險）買超16.03億元。
台股18日以23,550.5點開盤，上漲45.17點，早盤指數震盪，低點曾翻黑下滑至23,454.09點，台積電以平盤1,085元開出，早盤一度小翻黑至1,080元，最後一盤爆出5,016張買單，一口氣拉升10元價位，收盤價拉高至1,100元，上漲15元，漲幅1.38%。
台積電上漲之外，緯穎（6669）、廣達（2382）、鴻海（2317）、華碩（2357）、川湖（2059）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、台光電（2383）。金像電（2368）也是上漲表現，以盤面上各類股來看，電子股、金融股收紅，半導體及電腦周邊收盤上漲逾1%，傳產股包括運動休閒、居家生活、紡織等表現較為強勢；大盤指數終場收在最高的23,666.11點。
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