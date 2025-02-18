台股上漲160點收23666點 台積電收1100元、上漲15元

台股18日續強，早盤以23550.5點開出，終場收最高23666.11點，上漲160.78點，漲幅0.68%，成交量3,307億元。櫃買則收260.75點，上漲3.12點。台積電（2330）終場收1100元，上漲15元。

盤面上以類股來看，電腦周邊、運動休閒、居家生活、半導體、紡織等表現較為強勢。另外則以生技、塑膠、油電燃氣、玻陶等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有和大、昇陽半導體、創意、元太、波若威、緯創、微星、新日興、金像電、達邁、緯穎、奇鋐、川湖、中光電、廣達、貿聯-KY、AES-KY。

而量大弱勢的則有，世芯-KY、華星光、台達電、藥華藥、上銀、聯亞、創惟、原相、裕民、環宇-KY等。

統一投顧表示，台股技術面轉強，且外資期貨空單大幅下降，淨空單部位再度低於3萬口，顯示技術面、籌碼面轉為多頭氣氛。美中大企業在AI領域動作頻頻，下周輝達（NVIDIA）財報，可視為AI硬體關鍵指標。烏俄戰爭等地緣問題即將邁入停火尾聲，而川普關稅戰動作頻頻，但對投資市場恐慌衝擊已邊際效用遞減，加上供應鏈開始啟動提前搶貨，基本面業績有望轉佳。台股維持偏多的高檔震盪格局。

另外，操作建議低檔承接、分批布局，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、成衣與鞋材、散裝及航空、AI PC及高殖利率的營建等族群為主。