迎 AI 眼鏡商機 台積電旗下公司急拉領軍 這幾檔齊大漲

Meta、Google、蘋果、輝達等競相投入AI眼鏡的布局，Meta 首席科學家楊立昆預告，未來一年內AI眼鏡產業將有極大的變革發生，人類將迎接AI眼鏡時代降臨；國際大廠競逐下，台廠可望迎來新一波的商機；台積電（2330）旗下采鈺（6789）18日盤中急拉大漲逾5%，領軍相關概念股的表現，揚明光（3504）、興能高（6558）、達邁（3645）等同步大漲。

Meta 唱旺 AI 眼鏡，首席科學家楊立昆強調，AI眼鏡將成為人類新的運算平台，並藉此讓人們擁有一支由超智能助手組成的虛擬團隊，他認為，迎接AI智慧眼鏡時代，會加快AI更趨近於真實的人類智慧的腳步，讓AI眼鏡讓人類直接溝通。

法人表示，從目前產品發布狀況來看，Meta在AI、AR眼鏡的布局進度最快且最完整。據了解，Meta去年第4季秀出新款智慧眼鏡Orion，其輕盈、時尚的設計感，連「AI教父」、輝達執行長黃仁勳都驚嘆。

法人指出，Meta看好AI眼鏡時代將來，台廠包括玉晶光（3406）、英濟（3294）、達邁、驊訊（6237）等協力廠也將迎來新一波商機的出貨潮；另外，輝達（NVIDIA）在1月2日時公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示將揮軍AR眼鏡市場， 法人也看好宏達電（2498）在AI眼鏡產品的發展潛力。

晶圓代工龍頭台積電旗下光學元件製造廠采鈺2003年12月成立，原為台積電與CIS廠豪威（OmniVision）合資成立，技術主要應用在影像感測器、光感測器、屏下光學指紋感測器以及3D感測器等領域。

法人表示，采鈺的終端應用除智慧型手機、汽車之外，新興應用則在AR/VR等穿戴裝置， 因此搭上AI智慧眼鏡熱潮；此外，也積極卡位矽光子商機，已加入「SEMI矽光子產業聯盟」，目標是2025年完成光波導元件研發原型製作，以完整的量測平台測試光波導元件性能，預計2026年將標準元件庫開發並測試成熟，以提供客戶全方位代工服務。

采鈺異軍突起， 成為18日AI眼鏡的領漲指標，早盤以320元開出，隨後出現急拉，一度拉升至339元，盤中漲幅逾5%；相關概念股中，達邁開高後一度衝達84.4元，盤中漲幅逾1%；興能高盤中上漲逾4%，揚明光則是上漲逾3%，澤米、英濟、驊訊也是上漲表現。