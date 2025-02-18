台股開盤上漲45點 台積電開平盤

台股18日開盤指數為23,550.5點，上漲45.17點。台積電（2330）開平盤價1,085元。

群益投顧表示，雖然目前美科技股對川普關稅戰反應是「美國勝利」，惟關稅戰恐多數科技業是輸家而非贏家。川普對台積電（晶片業）的關稅態度，尤其川普政府有要台積電交出關鍵技術掌握權的傾向，仍是台股最大而尚待釐清的風險。目前的環境結構呈現的是資金氾濫下的「可能利空」當「利空出盡」炒作態勢。因此，未來仍存美廠出現激烈反應「成本受害」後， 川普政策才出現調整狀況。現階段環境氛圍投機，強勢股輪動快速，擇強守技術面短打應對。

操作題材可留意：

1.低基期網通品牌廠─2024年底華爾街日報報導，中國大陸網通品牌TP-Link遭美國主管機關調查是否形成國家安全威脅，2025年在美銷售恐遭禁。網通大廠神準（3558）因已有美系品牌廠與其接觸、討論潛在合作的「利多挹注」，股價在去年11月已大漲一波，現階段估計以低基期網通品牌廠個別股表現為主。

2.台北國際工具機展3月3日登場─台北國際工具機展將於3月3日至8日登場，對工具機股形成題材挹注。惟工具機股經近日相對強勢表現後，股價漸趨震盪強弱分歧。整體而言，輝達GTC大會將於3月17日登場，工具機族群中，連結機器人概念區塊者相對強勢。

周一（17日）美股休市一日，慶祝總統日（Washington’s Birthday）；每年2月的第三個周一放假，為慶祝美國國父華盛頓的生日。

本周四（20日）聯邦公開市場委員會（FOMC）即將公布的會議紀錄，估計是市場主要關注焦點。1月上旬以來，美債美元同步走跌，上周火熱的CPI數據，似未澆熄市場對利率走跌的預期。

三大法人周一集中市場合計買超328億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超247.2億元，投信買超46.2億元，自營商（自行買賣）買超9.4億元，自營商（避險）買超25億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,669口至6,798口，其中，外資淨空單減少5,823口至29,484口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,663口至6,644口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.92上升至1.06。VIX指數下降0.15至19.68。外資台指期買權淨金額-0.15億元 ; 賣權淨金額0.46億元。整體選擇權籌碼面偏多。