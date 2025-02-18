台塑、英業達集團股 亮眼

台股昨（17）日強彈大漲，市場氛圍再轉偏多，其中尤以集團股表現最突出，季底作帳行情頗有提前起跑的跡象，包括台積電集團股、台塑集團股、以及英業達集團股等，昨日表現均相對強勢，成市場關注的焦點。

特別是台積電集團股，昨日除台積電（2330）大漲25元、漲2.3%、收1,085元外，精材更是大漲8.3%、創意漲7.2%、采鈺漲2.2%、世界漲0.4%，整體表現相當強勢，成為維繫市場追多人氣的關鍵指標。

昨日上市19大類股漲多跌少，以航運業上漲1.9%最佳，其次電子、電機機械也分別有1.8%、1.7%的漲幅。塑膠上漲1.3%，金融上漲0.7%。

台新投顧副總經理黃文清指出，昨日台股盤面並非只有漲電子，傳產股表現也相當不錯，主要是具低基期優勢，有補漲空間。