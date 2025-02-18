台股強彈 十大權值股紅通通…三大法人買超328億

新台幣兌美元匯率轉升，外資轉賣為買，又因上周五台積電ADR漲1%，激勵昨（17）日台股開高收高，終場大漲352點，收在23,505點，漲幅1.5%，收復5日線。

法人指出，第1季易漲難跌，且3月還有輝達GTC大會、MWC展等題材，後市仍正向樂觀。

上周五美股四大指數雖漲跌互見，不過台積電ADR盤中卻以旱地拔蔥之勢由黑翻紅，激勵台積電（2330）現貨價昨日上漲25元、收1,085元，漲幅2.3%並收復季線。盤面上，權值族群成為買盤追捧的焦點，特別是前十大權值股滿堂紅，大大的提振市場信心；族群中，第三代半導體、機器人、記憶體等表現強勢。

千金股漲多跌少，檔數仍維持在16檔不變，其中以創意大漲7.1%最強勢，AES-KY跌2.4%最弱勢，且收在1,015元，千金地位岌岌可危；亞德客-KY則上漲32元、收在983元，很有機會重返千金股行列。

籌碼面來看，三大法人買超328.8億元，其中外資期貨淨空單大減5,823口至29,484口，現貨由賣轉買、買超247.4億元，股期雙市同步偏多操作。

投信買超46.8億元，賣轉買；自營商買超34.5億元，同樣賣轉買。八大公股行庫則逢高調節，賣超67.8億元；五大壽險則賣超56.8億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、及台新投顧副總經理黃文清的看法，昨日台股大漲主要是關稅議題的邊際利空效益遞減、台積電可能入股英特爾傳聞並非利空，及第1季行情樂觀，股市易漲難跌等利多消息所致。