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新天地財報／2024年每股小賺0.12元 喜宴接單已看到2026下半年

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
新天地樂觀看待今年宴會市場持續暢旺，喜宴接單已看到2026下半年。新天地提供
新天地樂觀看待今年宴會市場持續暢旺，喜宴接單已看到2026下半年。新天地提供

新天地餐飲集團公布去年合併財報，合併營收16.97億元、年增10.1%，創歷史新高；但因去年海外投資損失抵減所得稅費用遭中區國稅局駁回，導致第2季認列0.83億元所得費用，全年稅後淨利僅827.3萬元，每股稅後純益0.12元。

新天地（8940）表示，去年獲利雖然受到疫情期間海外投資虧損回沖影響，但仍無法掩蓋新天地在疫情之後營收節節衝高的氣勢，集團看好今年宴會接單暢旺及餐廳聚餐消費動能強勁，可望快速填平虧損餘額，力拚營收、獲利同創新高。

今年1月份為農曆春節宴會餐飲旺季，新天地自結1月合併營收達3.31億元，月增90.0%、年增19.7%，創單月營收歷史新高紀錄。

目前，新天地旗下擁有四大婚宴品牌：「新天地」、「雅悅會館」、「萊特薇庭」、「唯愛庭園」，全台共8處據點。1月假日為農曆年前趕辦婚宴高峰期，平日更是接滿企業尾牙宴席，締造多家宴會廳營收創新高，甚至單月營收破8,000萬元的輝煌紀錄。

展望未來，新天地樂觀看待今年宴會市場將持續暢旺，旗下多家宴會館婚宴訂單已接單至2026年上半年，其中高端婚宴品牌「萊特薇庭」，接單更已排至2026年下半年。

另外，兩個小餐廳品牌在春節也是火力全開。其中，「樂葵」微風南山店榮登商場坪效王。

新天地近三年來積極發展連鎖餐飲品牌，「樂葵法式鐵板燒」及「匠極緻鍋物」1月份營收也不遑多讓，4家門店業績同樣創新高。其中，「樂葵微風南山店」1月營收破800萬元，顯現進駐百貨商場策略奏效。

新天地表示，「樂葵」預計今年5月進駐高雄義享時尚廣場，將為集團營收再添火力。

法人指出，連鎖餐廳品牌的拓展，不僅為新天地旺季營收錦上添花，更在傳統宴會淡季時，扮演提高集團營收的重要柴火；隨著新品牌及新店持續發展，預期未來新天地連鎖餐飲的營收貢獻將越來越顯著。

營收 疫情 餐飲

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