PIMCO：亞債中看好日本長天期公債及澳洲投等債

品浩（PIMCO）指出，2025年亞太地區的前景充滿挑戰，在區域和全球的不確定環境下，亞太固定收益市場仍蘊藏廣泛投資機會。不過，隨著各國應對國內壓力和外部影響，投資人應謹慎並靈活布局投資組合。

PIMCO看好日本長天期公債，特別是20至40年期區間的公債，因為最近價格低於歷史水平 ，且比全球其他替代產品的定價更合理。不過，PIMCO對日本5至10年期公債相對謹慎。

PIMCO預期，日本2025年國內生產毛額（GDP）將成長約1%、通貨膨脹率將在日本央行2%的目標附近徘徊。另外，日本央行重申政策正常化的承諾，PIMCO預期年底利率將升至0.75%。

PIMCO指出，與其他成熟市場相比，澳洲的財政赤字較低、債券供給量較少，因此澳洲債券吸引力大致高於其他成熟市場，尤其是10年期州政府債券、 AAA 級證券化市場、精選的7年至10年期投資等級公司債等。

PIMCO預期，澳洲 GDP成長將延續2024年約1%的成長趨勢，央行將在2025年上半年開始將利率下調至中性水平，全年現金利率下調100個基點（即1個百分點）。

不過，PIMCO對中國大陸的信用債券和人民幣採謹慎態度，對中國本地債券存續期持中性立場，預期2025年中國實質GDP成長率將介於4%至4.5%，財政刺激政策將支持此成長率。此外，貨幣政策可望逐步放寬，中國人民銀行今年可能會將 1.5%的逆回購利率下調約50 個基點。