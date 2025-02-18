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就市論勢／半導體設備 可低接

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

上周五（14日）的夜盤期貨，因為高科技類股走高，激勵指數以超過上漲100點以上的幅度開盤，終場台指期大漲逾300點，加上台積電ADR上漲1%，帶動台股昨日呈現正向走勢。

美國1月零售銷售環比下降0.9%，創近兩年來最大降幅；同月工業產值超預期成長0.5%，寒冷天氣提振公用事業。美國股債市都維持著較高的動能與正向基本面。

美國總統川普表示，將在4月2日左右公布汽車關稅措施。研究顯示，德國和南韓大型車企可能受汽車關稅影響最大，對於主要依附在美國汽車供應鏈下的台股族群可謂利多。

投資建議

對於市場中長期維持較正面的看法，看好AI類股的跌深反彈，並且引領相關供應鏈積極揚升。昨日盤面出現明顯上漲，加權指數大漲352點，收在23,505點，漲幅1.5%，成交量約3,718億元。

17日上漲類股包括機器人指標4.6%、記憶體製造4.6%，以及先進封裝4.3%；相反地，基因檢測出現2.1%的修正、GPS指標1%的修正，以及鋼鐵0.9%的向下修正。

操作策略上，看好AI供應鏈價值面浮現和半導體設備，建議資金逢低加碼AI供應鏈與半導體設備。

AI 美國

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