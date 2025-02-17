新日興看俏 高盛喊買

新日興（3376）做為軸承供應商，將有望受惠折疊手機發展。高盛於最新報告中表示，折疊手機將為用戶帶來新的使用體驗，且使品牌更能在產品中帶來差異化，有助於提高市場的採用率。

高盛表示，由於新日興為蘋果電腦、耳機及鍵盤等產品供應軸承，後續營運有望持續增溫，因此給予「買進」的評等，目標價由310元提升至349元。

新日興1月合併營收為10.52億元，年增5.08%，維持與去年12月相當的表現，市場傳出蘋果預計2026年發表首款折疊手機，明、後年預估出貨量分別達800萬至1,000萬支、2,000萬支，新日興被點名為軸承供應商之一，添增想像空間。

高盛指出，近日新日興宣布對蘇州新廠建廠案，金額約為6.04億元，目標2026年1月完成建設。過去新日興於2024年9月發行800萬股新股，以13.6億元募資，用於支援營運及產能擴充。

因此高盛認為，新日興在既有產能以及蘇州、越南新廠的加持下，將能更有力的把握不斷增長的可折疊趨勢。相較於PC軸承，可折疊平板、智慧型手機的軸承對精度與結構複雜度的要求更高，因此具有更高的毛利率。

高盛表示，新日興未來主要受惠新款耳機產品的推出，帶動收入增長，以及公司在客戶新產品上的滲透率提升。此外，新日興能依據客戶需求，調整原材料或生產流程，提供複雜且客製化設計的軸承，進一步支撐營運動能。