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測試介面廠 急單挹注

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
輝達Blackwell架構GPU晶片量產出貨，全力衝刺HPC及消費型顯卡市場，正向供應鏈追加新單。圖為輝達RTX Blackwell系列晶片。聯合報系資料照
輝達Blackwell架構GPU晶片量產出貨，全力衝刺HPC及消費型顯卡市場，正向供應鏈追加新單。圖為輝達RTX Blackwell系列晶片。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）Blackwell架構GPU晶片量產出貨，全力衝刺HPC及消費型顯卡市場，業界傳出，輝達新品供不應求，正向供應鏈追加新單，連帶讓專攻測試介面的旺矽（6223）、雍智、精測等相關廠商接獲急單，今年上半年營運將逐季衝高。

輝達最新Blackwell架構GPU已在台積電、日月光投控及京元電等半導體前後段供應鏈量產中，應用在AI伺服器市場的GB200／B200產品早在去年就被客戶預訂完今年所有產能。

另外，輝達以Blackwell架構打造的RTX50系列新顯卡本季陸續上市，市場需求超乎預期，掀起缺貨漲價潮。

業界指出，輝達為滿足企業、消費性等客戶對於Blackwell架構GPU晶片強勁需求，近期開始向半導體供應鏈追加急單，並持續尋求擴增更多產能，追加訂單量達一成以上，代表成本價格亦可望比原先預定較高，使供應鏈可望雨露均霑。

半導體供應鏈除了晶圓代工及封測產能之外，全力供應測試介面的旺矽、穎崴、雍智及精測等廠商亦有望同步受惠。

法人補充，旺矽主攻半導體探針卡產品線，並獲得輝達Blackwell架構大單，預計在新訂單效益挹注下，業績有望一路旺到今年底，當前為因應客戶強勁需求，擴增產能將有望陸續開出，全年獲利有機會挑戰賺逾三個股本。

雍智目前主要透過聯發科、輝達等兩大廠合作的超級電腦專案打入HPC供應鏈，當前該產品線同樣獲得客戶強勁需求，推升雍智的老化測試載板訂單有望一路旺到今年下半年。

法人看好，由於測試介面需求旺盛，未來雍智不排除有切入輝達Blackwell架構及Rubin架構當中，助攻雍智今、明年營運逐年衝高，今年力拚賺兩個股本，創新高。

精測及穎崴則透過Socket產品線切入HPC晶片的最終測試（FT）生產鏈當中，加上聯發科、輝達合作超級電腦專案訂單挹注，法人估，精測、穎崴AI產品線接單有望雙位數成長，推動整體獲利更上一層樓。

半導體 精測 輝達

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