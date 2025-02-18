創意目標價 喊到1,680元

創意（3443）昨（17）日大漲7.2%至1,415元，表現強勢。摩根士丹利（大摩）證券出具最新個股報告指出，維持創意「優於大盤」評等，目標價由1,600元升至1,680元，且在樂觀情況下，更上看2,300元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，創意除現有的客戶包括Google和Microsoft，未來將進一步拓展更多雲端服務供應商（CSP）客戶，將成為2026-2027年的重要成長動能。

值得注意的是，主要AI領導企業如OpenAI、xAI和字節跳動（ByteDance）正展開新一輪競爭。若創意能成功取得其中任何一家客戶的相關訂單，在樂觀情境下，目標價可能上看2,300元。

詹家鴻分析，在AI相關業務帶來潛在上行空間方面，雖然目前尚未確認創意是否參與HBM4基礎晶片設計服務，但若能成功切入，將為2027年營收帶來顯著上行潛力。

因此，考量創意於AI收入具增長空間，預計2026-2027年AI相關業務將貢獻超過20%營收，因此將目標價由1,600元上調至1,680元。

事實上，創意2024年第4季營收較市場預期低7%，主要因美國AI專案流片延遲至2025年第1季及第2季。不過，今年首季營收指引符合市場預期。

短期內，加密礦業相關ASIC需求持續強勁。若以全年來看，預期2025年營收年增長約23%，其中25%來自加密礦業領域。長期而言，來自純IC設計公司的競爭（如神盾等）可能對獲利能力帶來一定壓力。

詹家鴻補充，創意管理層日前重申，即使沒有加密挖礦營收貢獻，2026年仍將持續成長，AI項目與客戶拓展相當重要，並預估創意未來將受惠於Google 3奈米CPU、Microsoft 3奈米CPU、與AI加速器等專案，進一步強化AI布局，前景可期。