富達國際：台股「蛇行盤升」擁AI升級四契機

富達國際指出，預期台股在蛇年將維持震盪多頭格局，但人工智慧（AI）需求伴隨新產品及新應用陸續推出，預料將成支撐台股表現的主要動能，建議投資人掌握「蛇行盤升」投資契機，在震盪中持續尋找向上動能。

富達國際基金經理白芳苹表示，AI發展促半導體產業升級，將持續成為台股的關鍵動能，推動半導體、AI電腦、機器人等產業升級，特別是先進封裝技術與高速傳輸需求提升，同時帶動相關供應鏈的投資機會。

首先，隨著AI科技演進，先進封裝成為高精密晶片的趨勢。為滿足AI所需的資料運算算力及高速傳輸需求，共同封裝光學（CPO）的技術逐漸發酵，AI演進的商機龐大，將使高速傳輸相關技術成為半導體產業重要的發展方向。

第二，雲端業者仍積極擴增自研晶片，以貼近自身業務需求，同時降低對通用繪圖處理器（GPU）的依賴。根據博通發布的展望，AI特殊應用IC（ASIC）服務整體潛在市場將從2024年的122億美元成長到2027年的600億至900億美元，龐大的商機有望持續推動台股相關供應鏈走勢。

第三，邊緣AI應用發展，包括AI智慧手機、AI筆電、自動駕駛、智慧製造等，料將成AI商業化獲利關鍵觸媒。例如，特斯拉、輝達等科技大廠點名機器人的應用，看好機器人技術能推動數位化與自動化全面落地所帶來的龐大商機。

根據市調機構Trend Force研究報告，預估2024至2027年機器人產業的複合成長率將達154%。此外，伴隨新品及新應用陸續推出，AI電腦機種類別將更細分，進而吸引消費者換機，加上新冠疫情後換機潮的帶動和Windows 10停止支援，預期AI電腦的滲透率與出貨量將持續提升，相關廠商營運動能可期。

第四，半導體主要趨勢朝先進製程及先進封裝發展，除3奈米需求維持高檔、2奈米即將在今年下半年開始量產之外，N2P新2奈米製程及A16製程也預計在2026下半年量產。台積電引領半導體發展趨勢不變，各式零組件或設備需求有相當大的投資機會。

中國大陸新創公司DeepSeek推出低成本、高效能的AI模型，使市場開始重新評估對AI的資本支出結構，預估短期市場將持續波動。不過，白芳苹指出，在低成本AI的趨勢下，將推動更多國家、中小企業、個人使用者投入，加速提升AI滲透率，並推動相關產品總體需求與市場規模上升。其中，邊緣AI解決方案廠商可望明顯受惠。

整體而言，2025年AI發展仍將領先其他應用，富達持續看好整體規格升級的助力，台股尤其以硬體為主的供應鏈具持續成長的營運發展機會，建議關注包括AI電腦、工業電腦、機器人等供應鏈之投資機會，同時留意次產業贏來強勁需求的投資機會，留意包括AI、個人電腦（PC）相關族群之上游材料、晶圓製造和封裝廠商、下游的硬體零組件、代工廠與品牌廠等主軸。