快訊

長子、長孫都不在…柯文哲父親病逝 由「他」捧牌位移靈私人會館

藥華藥晚上八點半重訊記者會 說明仲裁賠償案進度事宜

冷氣團發威！雨彈炸3地 周五更強冷空氣「低溫僅11度」

富達國際：台股「蛇行盤升」擁AI升級四契機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
人工智慧（AI）需求伴隨新產品及新應用陸續推出，預料將成支撐台股表現的主要動能。路透
人工智慧（AI）需求伴隨新產品及新應用陸續推出，預料將成支撐台股表現的主要動能。路透

富達國際指出，預期台股在蛇年將維持震盪多頭格局，但人工智慧（AI）需求伴隨新產品及新應用陸續推出，預料將成支撐台股表現的主要動能，建議投資人掌握「蛇行盤升」投資契機，在震盪中持續尋找向上動能。

富達國際基金經理白芳苹表示，AI發展促半導體產業升級，將持續成為台股的關鍵動能，推動半導體、AI電腦、機器人等產業升級，特別是先進封裝技術與高速傳輸需求提升，同時帶動相關供應鏈的投資機會。

首先，隨著AI科技演進，先進封裝成為高精密晶片的趨勢。為滿足AI所需的資料運算算力及高速傳輸需求，共同封裝光學（CPO）的技術逐漸發酵，AI演進的商機龐大，將使高速傳輸相關技術成為半導體產業重要的發展方向。

第二，雲端業者仍積極擴增自研晶片，以貼近自身業務需求，同時降低對通用繪圖處理器（GPU）的依賴。根據博通發布的展望，AI特殊應用IC（ASIC）服務整體潛在市場將從2024年的122億美元成長到2027年的600億至900億美元，龐大的商機有望持續推動台股相關供應鏈走勢。

第三，邊緣AI應用發展，包括AI智慧手機、AI筆電、自動駕駛、智慧製造等，料將成AI商業化獲利關鍵觸媒。例如，特斯拉、輝達等科技大廠點名機器人的應用，看好機器人技術能推動數位化與自動化全面落地所帶來的龐大商機。

根據市調機構Trend Force研究報告，預估2024至2027年機器人產業的複合成長率將達154%。此外，伴隨新品及新應用陸續推出，AI電腦機種類別將更細分，進而吸引消費者換機，加上新冠疫情後換機潮的帶動和Windows 10停止支援，預期AI電腦的滲透率與出貨量將持續提升，相關廠商營運動能可期。

第四，半導體主要趨勢朝先進製程及先進封裝發展，除3奈米需求維持高檔、2奈米即將在今年下半年開始量產之外，N2P新2奈米製程及A16製程也預計在2026下半年量產。台積電引領半導體發展趨勢不變，各式零組件或設備需求有相當大的投資機會。

中國大陸新創公司DeepSeek推出低成本、高效能的AI模型，使市場開始重新評估對AI的資本支出結構，預估短期市場將持續波動。不過，白芳苹指出，在低成本AI的趨勢下，將推動更多國家、中小企業、個人使用者投入，加速提升AI滲透率，並推動相關產品總體需求與市場規模上升。其中，邊緣AI解決方案廠商可望明顯受惠。

整體而言，2025年AI發展仍將領先其他應用，富達持續看好整體規格升級的助力，台股尤其以硬體為主的供應鏈具持續成長的營運發展機會，建議關注包括AI電腦、工業電腦、機器人等供應鏈之投資機會，同時留意次產業贏來強勁需求的投資機會，留意包括AI、個人電腦（PC）相關族群之上游材料、晶圓製造和封裝廠商、下游的硬體零組件、代工廠與品牌廠等主軸。

AI 台股

延伸閱讀

2月台股期指漲324點

台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

台股ETF受益人數續創高 市值型ETF受寵

台股2萬3投資會不會買貴？3萬點時還是會有人問！股魚：物價、股價、指數…通膨必然

相關新聞

外資買超247億 竟買超這檔逾4萬張且大買台積電及鴻海

台股17日收在23,505.33點，上漲352.72點，三大法人同步買超，外資買超高達328.09億元，統計外資買賣超個...

台股上漲352點 三大法人買超328億元

台股17日開高走高，台積電（2330）收在1,085元， 上漲25元，貢獻大盤指數約208點，終場指數收在23,505....

準備抽新股紅包 這檔報酬率7成、中籤可賺15.5萬元

光焱科技競價拍賣投標17日截止，預計2月19日開標，公開申購作業則在2月21日至25日進行，發行價格暫定220元，3月6...

富達國際：台股「蛇行盤升」擁AI升級四契機

富達國際指出，預期台股在蛇年將維持震盪多頭格局，但人工智慧（AI）需求伴隨新產品及新應用陸續推出，預料將成支撐台股表現的...

傳三大廠擬停產DDR4 華邦電大漲登近3個月波段高

傳三星、SK 海力士及美光擬停產DDR4，市場期待轉單效應，華邦電（2344）多頭不甩外資上周五重砍17.5萬張，17日...

已開發歐股基金近一周淨流入24.81億美元 超越美股居冠

美國新任總統川普上任以來，政策好壞參半，但其對等關稅如何施行等所帶來的不確定性，也讓市場承壓，加速資金往具低基期板塊或市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。