九券商活絡權證 獲獎

為激勵權證發行人促進權證發行及交易市場發展，臺灣證券交易所日前舉辦「113年度權證發行人獎勵活動」頒獎典禮，包括元大、凱基、群益金鼎、元富、永豐金、兆豐、統一、國泰、富邦等證券商均獲頒獎項。

本次獎勵活動共有「權數效率獎」、「權值卓越獎」、「權值成長獎」及「權值衝刺獎」等四個獎項，依序由統一綜合證券、元大證券、富邦綜合證券、元大證券等獲得第一名。

頒獎典禮分別對去年平均每檔權證成交金額較高、全年權證總成交金額較高、權證成交金額成長率較高，及權證交易活絡程度達計算標準檔數較多的發行人，各評選出八名，第一至第四名各一位，第五名取四位並列，分別頒發獎金及獎座。

證交所副總經理杜惠娟致詞表示，2024年上市權證發行檔數再創歷史新高，此次評選獎勵活動，除獎勵權證發行人對擴大權證市場的貢獻，更為鼓勵權證發行人強化造市品質，強調權證發行後流動性的表現。

杜惠娟說，自2023年11月10日起實施權證避險股票降稅後，發行人的稅務負擔減少，發行人有更多的資源提供優良的權證服務，提升投資人參與意願，使權證市場更為繁盛興旺。

證期局副局長黃厚銘指出，權證對於市場而言是很有價值的投資工具，不僅具有價格發現的功能，也使投資人有操作避險投資的管道，讓投資人的投資策略更為多元化。

黃厚銘說，自權證避險降稅案實施以來，權證發行人的避險成本大幅降低，發行人得以提供更好的報價，帶動更多投資人進入權證市場。感謝所有獲獎的證券商，持續發行優質的權證商品，提供流動性使權證市場規模不斷擴大，也感謝各界共同的努力。

主管機關未來秉持發展與安全並進的理念，致力於創造對於發行人與投資人雙贏的市場環境，希望未來各權證發行人可以持續推出更多權證，也持續提供更好的報價給投資人，使權證交易量能夠持續上升，產生良性循環，使權證市場更為蓬勃發展。

頒獎典禮邀請黃厚銘蒞臨，證券商公會理事長陳俊宏、及多家發行人總經理與金融商品部門代表都出席觀禮。