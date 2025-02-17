外資買超247億 竟買超這檔逾4萬張且大買台積電及鴻海
台股17日收在23,505.33點，上漲352.72點，三大法人同步買超，外資買超高達328.09億元，統計外資買賣超個股發現，買超復華台灣科技優息40,949張最多，其是買超鴻海（2317）24,705張；賣超個股冠軍則是華新（1605）。
台股早盤以23,258.17點開出，盤中高點一度拉升至23,510.68點，台積電（2330）開高走高，以1,085元收盤，漲幅2.35%，上漲25元，貢獻大盤指數約208點，聯發科（2454）收1,545元，上漲40元，貢獻大盤指數約21點，鴻海收高4.5元，以182.5元收盤，貢獻大盤指數約20點。
大盤指數終場收在23,505.33點，上漲352.72點，成交量3,634.22億元，三大法人買超328.09億元，包括外資買超247.26億元，投信買超46.27億元，自營商買超（合計）34.55億元，其中自營商（自行買賣）買超9.47億元，自營商（避險）買超25.07億元。
統計外資買超前十大個股依序是復華台灣科技優息、鴻海、凱基金（2883）、新光金（2888）、國泰金（2882）、中信金（2891）、群創（3481）、台積電、群益台灣精選高息（00919）、復華富時不動產（00712）等；外資買超鴻海24,705張，居買超個股第二大。
進榜外資買超前十大的金融股有4檔，買超凱基金21,634張，為買超第三大個股，買超新光金12,731張；台積電大漲，外資買超9,680張。
統計外資賣超前十大個股依序是華新、元大滬深300正2、泰金寶-DR、華邦電、群益優選非投等債、凱基美國非投等債、凱基金乙特、中信NASDAQ、華東、亞光等。
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