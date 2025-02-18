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去年靠台積電賺300萬！他要「繼續做多」：長線不動

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台積電。林伯東／攝影
網友討論台積電。林伯東／攝影

近期台積電股價成為市場熱議話題，網友分享自身投資心得，表示透過觀察PTT股板的氛圍進行操作，去年來回交易獲利約300多萬元，長線持有亦賺取270萬元。他認為，當市場情緒悲觀時，往往是進場的好時機。

一名網友在PTT發文表示，從基本面來看，台積電今年每股盈餘（EPS）預計約在56至60元之間。原PO指出，1月發生的地震對營運造成一定影響，否則EPS可能更高。此外，針對美國前總統川普可能再次當選，他認為台積電高層已經在法說會上回應過此事，並強調上一屆政府時期，台積電也與川普政府保持合作。

原PO表示，他的投資策略是長線部位維持不變，短線則透過來回操作提高資金運用效率。他認為，股價的波動可提供交易機會，而市場恐慌時反而是進場的良機。

其他網友對台積電的走勢持不同意見。有人認為：「股板一直以來都是做多為主，喊空的通常沒有實際部位。」也有人表示：「反著做才是市場贏家，這時候應該做空。」

另一方面，也有網友對市場氛圍提出批評：「每到週末，股板總會充滿軍事專家與經濟學家討論各種利空，但實際上開盤後的走勢往往相反。」也有投資人提到：「這裡喊空的很多，卻少有人真正有空單。」

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

PTT 台積電 美國

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