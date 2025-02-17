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準備抽新股紅包 這檔報酬率7成、中籤可賺15.5萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

光焱科技競價拍賣投標17日截止，預計2月19日開標，公開申購作業則在2月21日至25日進行，發行價格暫定220元，3月6日掛牌上櫃；以今日興櫃收盤價375元計算，若是抽中，有機會獲利15.5萬元，報酬率70.45%。

光焱科技競拍張數1,109，最低投標價200元，投標時間17日截止，預計2月19日開標，隨後將進行公開申購作業，預計2月27日抽籤，3月6日正式掛牌上櫃。

光焱科技為光電子晶片（PIC）檢測大廠，受惠感測器市場需求的增長，光模擬器與光電轉換效率測試設備從科研客戶延伸至消費電子、車載電子、工業、醫療、光通、矽光、量子計算等更多領域的商業客戶。

光焱科技111~113年營收分別為2.33億元、3.34億元、3.8億元，EPS分別為5.1元、6.84元、7.16元（截至113年第3季），營收與獲利均呈現穩步成長的態勢。

光焱科技表示，在技術研發方面，專注於開發新一代技術與產品，包括新型高階檢測光源與矽光子Waveguide光波導等檢測設備。憑藉多年來在PIC光電子晶片性能檢測領域的深耕，推出多項創新產品，涵蓋CIS、LiDAR與矽光子應用領域。

針對CIS則是進一步加強晶圓級CP與WAT檢測光源整合客戶電測機或探針台技術，可升級客戶原檢測線設備，提升檢測能力與效率。在LiDAR領域，由於精準量測難度高，專注於打造LiDAR中重要光接收器SPAD單光子雪崩二極體的全光譜特性測試模組（SDTM）與時域特性測試模組（TDTM），以滿足光達市場日益增長的市場需求。

此外，在矽光領域，除原先已有的光接受器APD檢測設備外，正著手開發矽光子的Waveguide光波導傳輸檢測設備，為矽光子高效檢測設備的商業化應用奠定基礎。

光電

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