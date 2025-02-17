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台股上漲352點 三大法人買超328億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股17日開高走高，台積電（2330）收在1,085元， 上漲25元，貢獻大盤指數約208點，終場指數收在23,505.33點，上漲352.72點，成交量3,634.22億元，三大法人買超328.09億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超247.26億元，投信買超46.27億元，自營商買超（合計）34.55億元，其中自營商（自行買賣）買超9.47億元，自營商（避險）買超25.07億元。

台股早盤以23,258.17點開出，盤中高點一度拉升至23,510.68點，台積電開高走高，以1,085元收盤，漲幅2.35%，電子股、金融股都是上漲表現，傳產股則有少數類股走弱， 盤面上包括航運、造紙、電機、塑膠、水泥等類股收盤都上漲逾1%， 油電燃氣漲幅逾2%；台股終場收在23,505.33點，上漲352.72點，漲幅1.52%。

台積電 自營商

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