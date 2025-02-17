傳三大廠擬停產DDR4 華邦電大漲登近3個月波段高

傳三星、SK 海力士及美光擬停產DDR4，市場期待轉單效應，華邦電（2344）多頭不甩外資上周五重砍17.5萬張，17日續衝出逾22萬張大量、以台股人氣王之姿，股價大漲8.16%、收在18.55元，登上近3個月波段新高，南亞科（2408）也擴大漲勢，漲6.35%、以34.35元收高。

華邦電預計2月19日舉行法說會；雖受季節性淡季及終端需求仍然疲弱影響，華邦電今年1月營收60.66億元，月減4.8%，年減5.25%，下探到近21個月以來低點。

華邦電看好2025年會比去年好很多，今年將有AI PC在商用市場的增長動能，或是像去年網通市場WiFi 7換機需求呈現遞延，正向看待今年狀況應該會很好；受惠企業投入資金於AI硬體升級，AI PC在商用市場將會有顯著需求。國際三大記憶體製造商都搶進高頻寬記憶體（HBM），AI應用在邊緣端應用爆發，目前已經有十餘家客戶找上華邦電開案。

南亞科1月合併營收為21.62億元，月減1.96%，年減29.35%，預估DRAM景氣將於本季落底，第2季回溫；南亞科總經理李培瑛強調，DRAM產業「最壞情況已過」，可能在2025年上半年觸底，有機會在第2季開始復甦。

華邦電早盤以平盤17.15元開出，終場收在18.55元，上漲1.4元， 漲幅8.16%，成交量高居冠軍；南亞科收34.35元， 上漲2.05元， 漲幅6.34%。