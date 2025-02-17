全球股票型基金資金流向 已開發歐洲股票基金淨流入居冠

美國新任總統川普上任以來，政策好壞參半，但其對等關稅如何施行等所帶來的不確定性，也讓市場承壓，加速資金往具低基期板塊或市場輪動；美股四大指數上周五（14日）漲跌互見，其中以科技股為主的那斯達克、費半指數走高。

回顧全球股票型基金資金流向，統計自2025年2月6日至今年2月12日止近一周，歐股基金淨流入24.81億美元，超越美股居冠，拉丁美洲及歐非中東呈現淨流入，其他股市則呈現淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國1月通膨數據顯示，年通膨率略微上升至3.0%，高於預期，一度引發市場對通脹壓力的擔憂。所幸，川普總統宣布的對等關稅政策並未立即實施，為未來貿易談判留出轉圜空間，舒緩市場緊張情緒，加上聯準會主席鮑威爾表示不急於調整政策，有利支撐市場風險偏好，近期又以必須消費與電動車表現相對強勢。

在歐洲部分，安聯投信表示，俄烏停火談判出現曙光，進一步提振市場信心。美俄之間談判前景以及企業財報積極表現，使得歐洲股市續創歷史新高，進而緩解投資人對於地緣政治風險的擔憂，轉而關注企業基本面和盈利能力。

在經濟數據上，根據最新數據，美國1月消費者物價指數（CPI）月增0.5%、年增3.0%，均高於市場預期與前期。主要受到食品推動，尤其是蛋價，而住宿和二手車價格也有所上漲，這可能與洛杉磯野火有關。1月PPI升幅也超出預期，食品和能源成本上漲。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，地緣政治風險的緩解對市場信心有正面影響。俄烏停火談判的進展以及美俄之間的談判前景，使得投資人對地緣政治風險的擔憂有所減少，有助於提升市場的穩定性。