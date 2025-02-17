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已開發歐股基金近一周淨流入24.81億美元 超越美股居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR，截至2025/02/12)
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR，截至2025/02/12)

美國新任總統川普上任以來，政策好壞參半，但其對等關稅如何施行等所帶來的不確定性，也讓市場承壓，加速資金往具低基期板塊或市場輪動；美股四大指數上周五（14日）漲跌互見，其中以科技股為主的那斯達克、費半指數走高。回顧全球股票型基金資金流向，統計自2025年2月6日至今年2月12日止近一周，歐股基金淨流入24.81億美元，超越美股居冠，拉丁美洲及歐非中東呈現淨流入，其他股市則呈現淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國1月通膨數據顯示，年通膨率略微上升至3.0%，高於預期，一度引發市場對通脹壓力的擔憂。所幸，川普總統宣布的對等關稅政策並未立即實施，為未來貿易談判留出轉圜空間，舒緩市場緊張情緒，加上聯準會主席鮑威爾表示不急於調整政策，有利支撐市場風險偏好，近期又以必須消費與電動車表現相對強勢。

在歐洲部分，安聯投信表示，俄烏停火談判出現曙光，進一步提振市場信心。美俄之間談判前景以及企業財報積極表現，使得歐洲股市續創歷史新高，進而緩解投資人對於地緣政治風險的擔憂，轉而關注企業基本面和盈利能力。

在經濟數據上，根據最新數據，美國1月消費者物價指數(CPI)月增0.5%、年增3.0%，均高於市場預期與前期。主要受到食品推動，尤其是蛋價，而住宿和二手車價格也有所上漲，這可能與洛杉磯野火有關。1月PPI升幅也超出預期，食品和能源成本上漲。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，首先，地緣政治風險的緩解對市場信心有正面影響。俄烏停火談判的進展以及美俄之間的談判前景，使得投資人對地緣政治風險的擔憂有所減少，這有助於提升市場的穩定性。

其次，美國1月的通膨數據顯示年通膨率略微上升至3.0%，高於預期。儘管這引發市場對通脹壓力的擔憂，但核心生產者物價指數(PPI)符合預期，使得市場對通脹壓力的擔憂有所緩解。此外，聯準會主席鮑威爾表示不急於調整政策，這一表態使得市場對於貨幣政策的預期變得更加穩定。在貿易政策方面，川普總統宣布擱置對等關稅的實施，為未來貿易談判留出轉圜空間，有利市場重新聚焦基本面。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期台股表現受到國際政經情勢影響，特別是美國關稅政策的不確定性，使得市場情緒波動較大。然而，台灣企業的基本面依然穩健，特別是在電子產業鏈方面，台灣具有全球競爭力。因此，投資人可以關注具有穩定增長潛力的公司，特別是那些在全球供應鏈中具有關鍵地位的企業。

就投資上來說，安聯投信台股團隊表示，隨著AI技術的發展，台灣半導體產業也將持續受益。特別是AI應用的普及，將推動高效能運算需求的增加，這對於台灣的晶片製造商來說是個利好消息。因此，投資人可以考慮布局於半導體和電子相關類股，台股和AI技術都具有長期的投資潛力。投資人應該密切關注市場動態，選擇具有穩定增長潛力的公司和技術領域進行投資，以實現長期穩定的回報。

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