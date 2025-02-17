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景順：印度經濟經歷放緩後 印度股市調整再攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，印度經濟正在經歷一些放緩，導致當地股市失去光彩，Nifty 50指數目前較2024年9月高點下跌約10%，儘管該指數已從新冠疫情期間的低點回升267%。即使短期內存在周期性不利因素，但隨著印度有機會很快成為全球最大的成長動力，印度股市的長期結構性前景依然良好。

趙耀庭表示，經濟成長面臨部分阻力，主要來自：1.家庭消費放緩，尤其是城市地區，工資成長停滯不前，並拖累家庭資產負債表；2.印度大型消費品公司前幾季的獲利有所下降，但食品通膨的緩解可能會減輕一些壓力，這或許是農村消費開始回升的原因。但本季經濟成長可能會在工業部門的帶動下出現溫和復甦。

印度政府宣布刺激經濟成長的政策，2月推出的兩項關鍵政策為政府的促成長計劃提供一些線索。首先，宣布為中產階層提供1兆印度盧比（115億美元）的稅收減免，這應該有助於提振消費；其次，印度儲備銀行將政策利率下調25個基本點至6.25%，這是五年來的首次降息。

趙耀庭指出，印度面臨另一個主要風險是可能會受到川普「對等關稅」政策的影響。不過，印度與其他主要亞洲經濟體相較，印度對出口美國的依賴程度較低，印度的出口大部分是服務業，目前約占國內生產毛額的10%，遠高於疫情前的7%。

長遠來看，印度將需要開放更多產業，以吸引更多的外商直接投資，一旦周期性成長阻力開始減弱且企業獲利超出預期，印度股市可能會再次開始復甦。貨幣寬鬆加上財政支出的改善，應該會在未來數月提振經濟成長，其中高頻指標已經顯示出一些復甦跡象。此外，印度股票在很長一段時間以來都很昂貴，但是高評價並不太令人擔憂，歷史經驗顯示投資人會為成長買單。

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