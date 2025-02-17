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台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

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台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電股價17日止跌回升，帶動電子類股指數上揚逾1%，水泥等傳統產業股也普遍上揚，盤中大盤指數上漲逾300點，最高達23501點。至10時49分，台股加權指數達23488點，上漲335點，成交值新台幣2099.85億元。中央社
台積電股價17日止跌回升，帶動電子類股指數上揚逾1%，水泥等傳統產業股也普遍上揚，盤中大盤指數上漲逾300點，最高達23501點。至10時49分，台股加權指數達23488點，上漲335點，成交值新台幣2099.85億元。中央社

台股17日拉回，早盤以23,258.17點開出，終場收23,505.33點，上漲352.72點，漲幅1.52%，成交量3,634.2億元。櫃買則收257.63點，上漲2.82點。台積電（2330）終場收1,085元，上漲25元。

盤面上以類股來看，油電燃氣、半導體、居家生活、航運、其他電子、電機機械、光電等表現較為強勢。另外則以鋼鐵、紡織、玻陶、生技、數位雲端等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，聯發科（2454）、上銀（2049）、新日興（3376）、亞光（3019）、鴻海（2317）、創意（3443）、華新（1605）、和大（1536）、高技（5439）、昇陽半導體（8028）、華邦電（2344）、緯創（3231）、藥華藥（6446）、智邦（2345）、健策（3653）、緯穎（6669）、原相（3227）。

而量大弱勢的則有，世芯-KY（3661）、華星光（4979）、聯鈞（3450）、欣銓（3264）、波若威（3163）、貿聯-KY（3665）、元太（8069）、欣興（3037）、皇昌（2543）、兆利（3548）等。

統一投顧表示，台股上周籠罩在美國總統川普晶片課稅的陰影下，一周來下跌325.66點，不過，全球金融市場日前對於對等關稅反映相對平靜，有利空鈍化的跡象。本周關注國安會議後宣布將編列國防特別預算GDP 3%目標、俄烏停火談判是否達成協議、以及2/18是否真的會實施晶片關稅。

另外，現階段操作建議低檔承接、分批布局、汰弱留強，同時控制持股比率因應未來關稅議題的變數，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、成衣與鞋材、AI PC及高殖利率的營建等族群為主。

台股 關稅

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台積電的技術會外流嗎？台積電會變成下一個宏達電或Nokia嗎？台積電的股價會跌爛嗎？大盤會跟著台積電跌歪嗎？版主不知道。但就算台積電體質變爛、股價跌爛，最壞情況就是被各ETF剔除成份股，換其他優質企業代替。投資ETF，不用太擔心其中一檔成份股變爛，反正爛了自動會被換掉。

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