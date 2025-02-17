機器人、川普關稅都受惠 和大放量鎖漲停
和大（1536）列川普關稅政策受惠股，加上獲大摩入選全球人形機器人上市公司百強名單，近日股價已連續5個交易日走揚，17日更在上周五三大法人聯手買超6,453張加持下，盤中衝出逾6.1萬張大量、股價攻上漲停78.7元，刷新2022年11月下旬來新高價，並帶動英利-KY（2239）、宇隆（2233）、IKKA-KY（2250）、瑞利（1512）等汽零件族群攜手走強，扮演汽車族群多方領頭羊。
法人指出，川普關稅政策重塑全球貿易關係，亦影響全球汽車供應鏈，對美國本土車廠帶來利多，台廠和大除在美設廠外，並與歐美傳統車廠有長期合作關係，使其受惠程度較其他同業更為顯著。此外，和大去年與高鋒進軍CoWoS先進封裝檢測設備產業，合資成立新公司「和大芯科技」，也進一步提升其長期競爭力。
此外，摩根士丹利日前發布一份「全球人形機器人100強」名單，台灣有4家上榜，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、上銀（2049）與和大。
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