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輝達、特斯拉、Meta與蘋果競逐 MWC 助攻 機器人概念股火燙

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2025年MWC將於3月登場。（路透）
2025年MWC將於3月登場。（路透）

輝達（NVIDIA）、特斯拉、Meta、蘋果等競相看好機器人，輝達執行長黃仁勳曾在CES展時表示「機器人時代」即將來臨，加上全球通訊年度盛事世界行動通訊大會MWC 2025將在3月登場，機器人將成為展場焦點；台股17日大漲， 機器人概念股表現火熱，和大（1536）、彬台（3379）、宸曜（6922）、新漢（8234）、濱川（1569）等亮燈漲停，所羅門（2359）、上銀（2049）、華晶科（3059）等大漲。

MWC 2025將在3月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉行，今年以「Converge・Connect・Create（融合、連接、創造）」為主題，將展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。

MWC今年參展的廠商包括高通、諾基亞、愛立信、華為、Google、AWS、Meta等上千家知名企業參加，台灣廠商則有聯發科（2454）、宏達電（2498）、廣達（2382）、和碩（4938）、光寶（2301）、智邦（2345）、啟碁（6285）、中磊（5388）、智易（3596）等，另外，AI 3D視覺與機器人技術公司所羅門也將站上MWC國際舞台。

多家國際大廠積極發展人形機器人，特斯拉執行長馬斯克上月在消費電子展（CES）演講時表示，「人形機器人可能成為有史以來最了不起的產品」；輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也在CES說，「機器人時代」即將來臨，包括自動駕駛與人形機器人在內的機器人技術，可能成為 「全球有史以來規模最大科技產業」；Meta和蘋果兩家資本雄厚的大公司加入競爭。

台股17日大漲， 機器人挾題材成為盤面上的強勢族群，汽車傳動系統製造廠和大獲外資點名為人形機器人百強公司， 同時擁有機器人與車用雙題材，早盤開高後衝上漲停78.7元鎖死，排隊買單超過4,000張。

彬台也是開高後衝上漲停57.8元鎖死，排隊買單超過3,800張；新漢盤中也衝上漲停87.8元鎖死， 盤中排隊買單超過6,400張；宸曜衝上漲停231元鎖死；濱川也亮燈漲停，衝上56.5元。

另外，上銀因擴大布局人形機器人及客製化專用型機器人領域，與國際大廠緊密合作， 且獲外資點名為人形機器人百強公司，推升近期股價表現，早盤以344.5元開高，一度拉升至368元， 盤中漲幅逾7%。

盤中漲幅逾半根停板的還有所羅門、盟立（2464）、華晶科、聰泰（5474）、鈞興-KY（4571）等， 另外， 大銀微系統（4576）、亞光（3019）等也是大漲的表現。

機器人 漲停

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