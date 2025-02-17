快訊

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

台股2萬3投資會不會買貴？3萬點時還是會有人問！股魚：物價、股價、指數…通膨必然

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

23000點了，還可以進場投資？不會買貴嗎？

沒有人想買貴，這很正常，但所謂的貴跟便宜是怎麼決定的呢？答案是「後面的價格來決定」，買進是100元、下一手買進是105元，那你的買進價是便宜，反之則是貴。上述基本上就是一段股市廢話...

7000點有人問一樣的問題
10000點有人問一樣的問題
15000點有人問一樣的問題
18000點有人問一樣的問題
23000點有人問一樣的問題

我相信到了30000點也會出現一樣的問題，只是問的人不一樣而已，換言之這就是個輪迴性的問題。

如果你讀過「持續買進」這本書
如果你理解通膨的必然性
如果你知道台股原本只有100點

經過時間的效應，鈔票面值的購買力只會隨時間下降，實際上並不完全是指數上漲，某種程度上是購買力的下降。

物價上漲是甚麼概念？

簡言之，不就是商品價格上漲？

商品價格上漲，賣商品店家營收不就增長了？

營收增長了，獲利不也增加了？

獲利增加了EPS不就上升了？

EPS上升了，股價不也跟著推升了？

早些年台股股價超過50元就是中高價股票，現在多的是剛上市就超過200元的新公司，以前1000元就是股王，現在股王正在往4000元邁進。

物價在通膨，股價在通膨，指數由股價構成，自然也跟著一起通膨。

把道理搞懂，不要再問現在23000點是不是高點!，只要通膨沒消失，多年後回頭看現在的23000點，又是另一番滋味。

短期股價、指數會上下震盪，長期必然往右上走，歷史的統計都在，可以查詢，自己查查看就懂囉！

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

EPS 台股 指數 通膨

延伸閱讀

00919跟00878哪個比較好？倆男「GPT給模糊回應」：手心手背都是肉啊！

00713本季配息猜維持1.4元？存股哥：以年化殖利率10％預估

00878「填息了」…填息率維持100％！季配息次次填、最後買進日19號

00878、00882都趁溢價時用淨值申購！不敗教主：而這兩檔折價時買250張

相關新聞

台股2萬3投資會不會買貴？3萬點時還是會有人問！股魚：物價、股價、指數…通膨必然

物價在通膨，股價在通膨，指數由股價構成，自然也跟著一起通膨。

台積電（2330）技術會外流給英特爾？達人：對長期存股者來說這些都是雜訊

台積電的技術會外流嗎？台積電會變成下一個宏達電或Nokia嗎？台積電的股價會跌爛嗎？大盤會跟著台積電跌歪嗎？版主不知道。但就算台積電體質變爛、股價跌爛，最壞情況就是被各ETF剔除成份股，換其他優質企業代替。投資ETF，不用太擔心其中一檔成份股變爛，反正爛了自動會被換掉。

鋼鐵大軍休息 華新漲勢未停偕華邦電領軍集團股衝鋒

台股17日開高走高收復5日線， 盤中一度大漲逾300點，不過， 上周強勢的鋼鐵大軍出現休息。但受惠鋼價復甦及銅價上漲等題...

電子傳產走強 台股盤中上漲逾300點突破23500點

台積電股價止跌回升，帶動電子類股指數上揚逾1%，水泥等傳統產業股也普遍上揚，盤中大盤指數上漲逾300點，最高達23501...

證券商借券保證數位化 元大銀行率先開辦

臺灣證券交易所與財金公司首次合作，由證交所結合區塊鏈的數位化服務，在金融區塊鏈平台推出有價證券借貸銀行保證，並匯集18家...

川普掃毒、准新藥 助攻醫療製藥展現防禦價值

川普上任力抗美國藥物濫用危機，對中國大陸、墨西哥、加拿大祭出關稅政策，藉以作為掃除芬太尼毒害的談判籌碼，FDA更批准Ve...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。