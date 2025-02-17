台股2萬3投資會不會買貴？3萬點時還是會有人問！股魚：物價、股價、指數…通膨必然

23000點了，還可以進場投資？不會買貴嗎？

沒有人想買貴，這很正常，但所謂的貴跟便宜是怎麼決定的呢？答案是「後面的價格來決定」，買進是100元、下一手買進是105元，那你的買進價是便宜，反之則是貴。上述基本上就是一段股市廢話...

7000點有人問一樣的問題

10000點有人問一樣的問題

15000點有人問一樣的問題

18000點有人問一樣的問題

23000點有人問一樣的問題

我相信到了30000點也會出現一樣的問題，只是問的人不一樣而已，換言之這就是個輪迴性的問題。

如果你讀過「持續買進」這本書

如果你理解通膨的必然性

如果你知道台股原本只有100點

經過時間的效應，鈔票面值的購買力只會隨時間下降，實際上並不完全是指數上漲，某種程度上是購買力的下降。

物價上漲是甚麼概念？

簡言之，不就是商品價格上漲？ 商品價格上漲，賣商品店家營收不就增長了？ 營收增長了，獲利不也增加了？ 獲利增加了EPS不就上升了？ EPS上升了，股價不也跟著推升了？

早些年台股股價超過50元就是中高價股票，現在多的是剛上市就超過200元的新公司，以前1000元就是股王，現在股王正在往4000元邁進。

物價在通膨，股價在通膨，指數由股價構成，自然也跟著一起通膨。

把道理搞懂，不要再問現在23000點是不是高點!，只要通膨沒消失，多年後回頭看現在的23000點，又是另一番滋味。

短期股價、指數會上下震盪，長期必然往右上走，歷史的統計都在，可以查詢，自己查查看就懂囉！

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