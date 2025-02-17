鋼鐵大軍休息 華新漲勢未停偕華邦電領軍集團股衝鋒

台股17日開高走高收復5日線， 盤中一度大漲逾300點，不過， 上周強勢的鋼鐵大軍出現休息。但受惠鋼價復甦及銅價上漲等題材的華新（1605）則是持續上漲， 一度挑戰30元關卡，盤中爆出逾15.6萬張大量， 高居個股成交量冠軍， 領集團股衝鋒，華邦電（2344）也挾題材爆量上漲逾半根停板，成交量僅次於華新。

華新受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠、線纜需求持續熱絡，加上鋼價復甦、銅價上漲等題材， 推升股價表現，17日延續上周的漲勢，以29.6元開高，一度拉升至30.5元， 盤中成交量逾15.6萬張， 高居個股成交量冠軍，盤中漲幅逾3%。

華新爆量大漲之外，華邦電早盤以17.15元平盤開出， 盤中翻紅一度拉升至18.4元，漲幅7.28%， 盤中成交量逾15.3萬張， 僅次於華新， 居盤中個股成交量亞軍。

華新偕同華邦電大漲， 領軍集團股衝鋒，華新科（2492）、瀚宇博（5469）、彩晶（6116）、精成科（6191）、精星（8183）等也都是上漲的表現；但信昌電（6173）、華東（8110）、閎暉（3311）、精金（3049）則是下跌。

華新計劃在印尼建設不銹鋼盤元廠，預估年產量達30萬公噸，將有效提升成本競爭力，未來將以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計2026年第2季完成建設。另外近一個月銅價持續走強，也有助調高產品售價；電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，讓線纜需求持續熱絡，整體維持穩定獲利。

華邦電預計2月19日舉行法說會；雖受季節性淡季及終端需求仍然疲弱影響，華邦電今年1月營收60.66億元，月減4.8%，年減5.25%，下探到近21個月以來低點。

華邦電看好2025年會比去年好很多，今年將有AI PC在商用市場的增長動能，或是像去年網通市場WiFi 7換機需求呈現遞延，正向看待今年狀況應該會很好；受惠企業投入資金於AI硬體升級，AI PC在商用市場將會有顯著需求。國際三大記憶體製造商都搶進高頻寬記憶體（HBM），AI應用在邊緣端應用爆發，目前已經有十餘家客戶找上華邦電開案。