川普上任後市場波動加劇 柏瑞投信：布局全球股市贏面大

美國總統川普上任後的關稅政策搖擺不定，拖累金融市場波動加劇。柏瑞投信表示，雖然政策不確定仍高，但今年美國經濟穩健成長已是市場共識，加上企業獲利表現良好，預期全球股市可望獲得支撐，還有續漲空間可期，可透過環球重點股票策略布局全球股市和產業的輪動契機。

柏瑞投信指出，過往當美國聯準會（Fed）首次降息且經濟無陷入衰退下，全球股市皆呈現上漲的態勢。根據Bloomberg統計，在1984年9月20日至2024年12月26日這段期間，美國經濟無陷入衰退的1984、1987、1989、1995、1998年的Fed首次降息前的後一年，MSCI世界指數報酬的平均漲幅約有15%。

柏瑞投信投資策略部副總經理鄭筑文表示，觀察美股前兩年的股市漲幅多來自於科技七巨頭，主要受惠於AI浪潮興起，帶動市場投資情緒上漲。不過，其他產業因Fed暴力升息令營收表現相對疲軟，連帶股價表現不振。然而在Fed啟動降息循環後，且川普將推出各種刺激美國製造業的政策，預期各產業2025年的ESP成長率將會有大幅增長，進而推動美股將出現產業輪動。

另方面，除美國、台灣股市等估值偏高的市場，目前英國、法國和日本等股市的本益比均低於五年均值，相較之下更具投資吸引力，亦值得進場布局。此外，觀察全球股市的漲幅亦不再只集中於大型權值股，不論美股、歐股、日股皆已於去年下半年出現類股的輪動，因此若能伺機布局就有機會掌握全球股市未來上漲行情。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，儘管川普部分政策可能導致通膨，並可能影響降息幅度，但預期全球寬鬆周期將會持續，並促使市場回歸正常狀態。在整體經濟與政策環境料將能支持股市下，今年的投資焦點應該會從「哪些板塊受益」，轉向「個別公司的品質」以及其「轉嫁潛在通膨壓力的能力」。

此外，疫情期間的供應鏈轉移現已成為疫後的新常態，2024年主導市場的宏觀議題將退居次位，取而代之的是市場對個別企業優勢和弱勢的關注，以及其是否能從長期結構性趨勢中獲益，未來「優質」企業的表現將顯而易見，「劣質」企業的表現將更為落後，兩者之間的區別亦將更為明顯。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe指出，柏瑞股票投資團隊採用獨特的生命周期分類研究（LCR），依據企業的成熟度和周期性，將營運模式相似的公司分為同一組，之後再精準進行研究分析，跳脫傳統產業的框架，並進一步發掘出遭市場錯估的好股票。