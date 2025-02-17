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證券商借券保證數位化 元大銀行率先開辦

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行於2025年2月17日率先開辦「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」。（臺灣證券交易所提供）
元大銀行於2025年2月17日率先開辦「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」。（臺灣證券交易所提供）

臺灣證券交易所與財金公司首次合作，由證交所結合區塊鏈的數位化服務，在金融區塊鏈平台推出有價證券借貸銀行保證，並匯集18家證券商與14家銀行參與，元大銀行於2025年2月17日率先正式開辦。

元大金控（2885）身為永續金融先行者聯盟成員，建立金控層級的投資與融資綠色政策，帶動子公司與供應鏈落實永續行動，透過證交所的號召，元大銀行響應數位與永續的綠色金融，成為首波加入「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」的唯一先導銀行。

元大銀行針對ESG永續減碳，積極推動無紙化作業，透過本次的數位化轉型，將可提高作業流程的無紙化，並可減少過去須親自派員赴證交所交付銀行保證函正本等瑣碎流程，透過線上一鍵審核機制，有效提升工作效率；且透過財金公司的區塊鏈加密特性，提高資訊安全保障，避免紙本被竄改及遺失的風險。

元大銀行表示，發揮永續影響力是金融業企業社會責任很重要的一部分，在推廣金融服務為股東創造利潤的同時，也格外重視ESG領域的發展，所以不只為了獲利，對永續推廣更該盡心盡力。

元大金控以「成為國際永續標竿企業、積極為後代打造更好的未來」為永續願景，重視實踐環境、社會、公司治理（ESG）等領域的正向發展，並且關注國內外永續議題，希望發揮永續金融先行者影響力，從倡議到實踐，引領產業與社會邁向永續，攜手所有利害關係人共創永續影響力價值，朝「國際永續標竿企業」目標邁進。

元大金控 區塊鏈 證交所

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