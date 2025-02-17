川普掃毒、准新藥 助攻醫療製藥展現防禦價值

川普上任力抗美國藥物濫用危機，對中國大陸、墨西哥、加拿大祭出關稅政策，藉以作為掃除芬太尼毒害的談判籌碼，FDA更批准Vertex Pharmaceuticals（福泰製藥）開發的無成癮性止痛藥品JOURNAVX上市等，以減少對成癮性止痛藥過度依賴，推升福泰製藥今年以來股價最大漲幅逾兩成，第一金投信說明，川普掃毒准新藥，帶動藥品股價表現，市場預期川普任內政策多變，如關稅、貿易戰頻擾金融市場，建議適度納入健康醫療產業作為防禦配置。

川普積極處理邊境貿易、非法移民，及類鴉片止痛藥芬太尼等問題，阻止非法藥品原料的流入及減少對成癮性止痛藥品的過度依賴是終極目標，藉由揮下關稅政策大刀，以順利換取加墨採行掃毒行動，但也造成金融市場波瀾，第一金投信表示，具備防禦特性的醫療生技產業，成為投資人尋找資金避風港，展現防禦避險價值投資標的。

受惠近期醫療生技市場利多消息，包括：1月底，FDA核准新型類非鴉片止痛藥JOURNAVX上市，這是相隔20多年首見非成癮止痛藥品；以及醫療器械龍頭直覺外科，最新財報數字完勝市場預期，達文西手術系統裝機量的增加，預期帶動後續訂單，有望對公司營收注入正向動能等，推升今年以來醫療產業指數亮麗表現。

Bloomberg數據統計，醫療次產業如：醫療保健設備用品、技術、服務、生技及製藥等次產業，皆有近一成上下的漲幅，此外，這兩年市場最關注AI趨勢主題，醫療產業也有相關發展受惠趨勢，第一金投信舉例，像是醫療大數據分析，可望結合AI技術，提升臨床應用的準確度及有效性，包括：醫療、製藥、診斷，醫療智能管理等，與AI發展密不可分。

第一金投信指出，川普喊出讓美國再次健康、對抗慢性病流行的政策方向，加上全力投入AI技術落地化發展應用等，醫療生技產業前景值得期待，後續相關政策可多加留意，投資人可將醫療基金，特別是AI技術含量高的精準醫療產業，可望成為未來產業發展重點，投資人可採定期定額方式投資，以維持投資組合中穩定度，掌握產業成長機會。