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創意早盤上衝逾7% 大摩升目標價、最樂觀上看2,300元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

創意（3443）於17日早盤表現強勢，截至上午10點，最高價達1,415元，盤中一度漲7.2%，表現強勢。摩根士丹利（大摩）證券出具最新個股報告中，維持創意「優於大盤」評等，目標價由1,600升至1,680元，樂觀情況下，更上看2,300元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，創意管理層重申，除了現有的客戶包括Google和Microsoft，未來將進一步拓展更多雲端服務供應商（CSP）客戶，將成為2026-2027年的重要成長動能。

詹家鴻分析，創意2024年第4季營收較市場預期低7%，主要因美國AI專案流片延遲至2025年第1季及第2季。不過，今年首季營收指引符合市場預期。

短期內，加密礦業相關ASIC需求持續強勁全年來看，預期2025年營收年增長 23%，其中25%來自加密礦業領域。然而，長期來看，來自純IC設計公司的競爭（如神盾（6462）等）可能對獲利能力帶來一定壓力。

值得注意的是，主要AI領導企業如OpenAI、xAI和字節跳動（ByteDance）正展開新一輪競爭。若創意能成功取得其中任何一家客戶，在樂觀情境下，目標價可能上看2,300元。

另外，在AI相關業務帶來潛在上行空間方面，目前尚未確認創意是否參與HBM4基礎晶片設計服務，但若能成功切入，將為2027年營收帶來顯著上行潛力。

AI

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