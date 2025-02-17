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避險資金湧入債市 透過長短債混搭的槓鈴策略抗震

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
1、2月關稅戰爆發後，長債強彈。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)
1、2月關稅戰爆發後，長債強彈。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)

美國總統川普宣布「對等關稅」（reciprocal tariff），預計最快4月上路，導致近期股市波動加劇。中國信託投信表示，觀察市場資金流向，長天期債券自1月起已轉為淨流入，10年期公債殖利率也自高點回落；而2月關稅戰爆發後，長天期債價也出現反彈，顯見市場避險資金湧入長天期公債趨勢隱然成形。

隨著資本市場因關稅戰帶來的不確定性升溫，長天期美債與投等債ETF成為資金避風港越發明顯。中信優息投資級債（00948B）與中信美國公債20年（00795B）公告第二階段分配評價結果，除息交易日為2月18日， 17日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為3月17日。由於聯準會可望進一步放緩降息步伐，投資人可透過長短債、股債混搭的槓鈴策略，例如加入去年下半年以來表現亮眼的中信美國公債0-1（00864B）為投資組合，抵禦資本市場震盪風險。

00948B經理人呂紹儀指出，美國聯準會主席鮑爾出席國會聽證會時重申，雖然最新公布CPI數據回升，但聯準會並不會針對單一數據的好壞做出反應。不過鮑爾亦坦言目前通膨尚未完全受控，因此不急於降息。

呂紹儀表示，從鮑爾發表言論可得知，美國經濟和就業市場仍強，且通膨黏性高，因此聯準會並不急於調整貨幣政策。此外，近期市場因川普擬推行對等關稅政策，雖最快4月才會公布相關細節，但市場仍憂心對通膨可能造成負面影響，避險資金可望轉向債市，包含短天期債券，皆可能成為資金避風港。

00795B經理人張瓈尹說，債券市場已逐漸消化聯準會緩降息利空，因此聯準會上周宣布利率不變時，10年期公債殖利率反而下滑；且近期公布CPI數據雖有回升，但債市也僅出現小幅波動。而美國財政部預計未來幾個季度較長期債券發行規模將保持穩定、債券供給未進一步擴增，加上避險資金湧入債市，債價望持穩向上。在降息循環尚未結束、股市波動劇烈之際，投資人可伺機布局投等債ETF與長天期美債ETF，發揮進可攻、退可守的效果。

債券 美國公債 美國聯準會

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