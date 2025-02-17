優選美息債無懼川普關稅2.0 非投等債殖利率有看頭

上任近一個月美國總統川普關稅2.0政策，雷聲大、雨點小，邊放話、邉談判，第一金投信指出，川普美國優先政策支撐美元指數維持強勢，同時有助資金流入美國資產，包括債券、股票、房產等，市場看好美國經濟維持在2%以上的成長率，通膨緩升，聯準會維持溫和降息，1月底美元非投資等級債券殖利率為7%，大幅領先投資等級債券、公債等資產，現階段鎖定高殖利率資產力抗川普關稅2.0帶來的金融市場波動與後續通膨威脅。

川普對各國加徵關稅措施，引發金融市場動盪，近日正進行募集的第一金美元優選收益非投資等級債券ETF經理人王心妤說明，觀察川普1.0時期關稅政策，一邊加徵關稅，另一邊提供貿易夥伴免稅配額，預料川普2.0關稅政策，也可能同時給出棒子與蘿蔔，減輕市場通膨快速重啟的預期，且消除聯準會可能重返升息的可能疑慮。

王心妤指出，研判聯準會仍在降息循環趨勢中，僅為延後降息時間點，且目前全球過半央行啟動降息，全球貨幣寬鬆浪潮不變，債券資產具備防禦特性，其中非投資等級債券鎖定高殖利率標的，通膨環境與利率持平階段，投資效益可望優於其他類債券資產，吸引穩健需求、息收需求資金流入。

短存續期、低波動度、高債息特性的的美元非投資級債券，提供想要降低投組波動度、又偏好穩健息收投資人，更有吸引力的理財工具新選擇，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數投資，1月底指數票面利率為7.16%，存續期僅2.63年，對市場利率敏感度較低，此外，近一年指數波動度僅2.32%，遠低於各股票市場長期波動度，基金預計在2月下旬成立、掛牌日暫訂3月10日，首次收益分配評價會在4月份。

王心妤提醒，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數排除最低評級CCC以下債券，只選優先債，同時以成熟國家發行債券為主要投資標的，其中，美國企業占比達83%，根據LSEG的數據，目前逾半數標普500企業公布2024年第4季獲利，優於預期比重回升，展現強勁業績數字，獲利年增率上修至14.8%，優於年初10%的預估值，企業營運穩健，有助違約風險降低，此外，非投資等級債券ETF藉由一籃子債券投資，也可望降低單一債券信用風險。