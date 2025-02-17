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台積電（2330）技術會外流給英特爾？達人：對長期存股者來說這些都是雜訊

聯合新聞網／ 存股方程式
台積電。路透
台積電。路透

這幾天最引人注目的消息，莫過於台積電英特爾之間的競合關係。

英特爾曾經是科技業的王者、是美國的驕傲，如今則是岌岌可危，面臨被市場淘汰的命運。美國政府為了挽救英特爾，要求台積電必須出手援助。目前市場似乎是以負面態度解讀這件事，主要是擔心台積電的技術會外流。科技業最重要的就是技術，一旦技術被趕上（甚至超越），原本辛苦建立的帝國可能會迅速瓦解。目前版主從新聞得知的最新訊息，「華爾街日報」報導，英特爾的晶片設計與製造可能分拆，分別由博通吃下設計與行銷業務、台積電則吃下擅長的製造業務。但博通尚無進一步動作，台積電與博通之間似乎尚未有合作協議。

台積電、美國政府與英特爾之間的三邊關係如何，目前情況還不明朗，實在不用過度臆測。許多網紅與分析師紛紛提出看法，並藉此預測台積電股價與大盤走勢。如果您和版主一樣是長期存股投資人，而且專注投資ETF，版主認為這些都是雜訊，可以關注了解，但不用為此擔心恐慌。台積電的問題總有一天會明朗，靜待美國政府給出答案即可，何苦因為一些分析師的評論而感到提心吊膽呢！

台積電的技術會外流嗎？台積電會變成下一個宏達電或Nokia嗎？台積電的股價會跌爛嗎？大盤會跟著台積電跌歪嗎？版主不知道。但就算台積電體質變爛、股價跌爛，最壞情況就是被各ETF剔除成份股，換其他優質企業代替。投資ETF，不用太擔心其中一檔成份股變爛，反正爛了自動會被換掉。版主2020年起專心投資ETF，就是為了避免個股經營面變壞的風險。

如果真的擔心台積電技術外流、股價跌歪、台股受拖累，適度分散一些預算投資美股是最佳解方。如果台積電技術真的外流美國，美國股市勢必受益上漲，投資美股正好可以對沖台股可能出現的風險。過去一週，台股加權指數跌了1.15%，但標普五百指數上漲1.13%、納斯達克指數上漲1.82%、尖牙股指數更是大漲2.75%。版主一直建議，投資最好要橫跨兩個市場以上（台股搭配美股是好組合），如果您有分配部分預算投資美股，相信台積電的利空消息、台灣的地緣政治風險都不會讓您感到憂慮驚慌。

總而言之：

1.台積電、美國政府與英特爾之間的三邊關係如何，不要臆測、也不要太在意網紅或分析師的評論，靜待美國政府給出答案即可。

2.如果您是投資ETF，版主認為不用過度杞人憂天，安穩待在市場，持續按照規劃買進。

3.分散一些預算投資其他市場（美股是首選），可以適度對沖台股可能面對的風險。或者直接投資VT，就能做到最極致的分散，將風險降到最低。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 大盤 美國 英特爾

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