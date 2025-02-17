川普政策影響全球市場！ 四大理由現階段選擇全球投資等級債券

川普政策影響全球市場，關稅大刀引發市場震盪，景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示，有鑑於正面的宏觀環境，儘管利差縮小，債券仍具吸引力，這時候布局高品質的投資等級債券正是良機，有四大理由持續支撐投資等級債券表現。

理由一：寬鬆的貨幣政策

聯準會結束具偏緊政策立場，並為2025年的經濟成長趨勢奠定良好的基礎，貨幣政策持續寬鬆，為投資等級債券提供堅實的基礎。

理由二：債券利差狹幅盤整

Lyndon Man表示，相信在「經濟軟著陸」的基本情境中，債券利差將狹幅盤整，由此可創造一個良好的環境，以鎖定該資產類別提供的額外利差。

理由三：具吸引力的收益率

儘管近期債券價格有所上漲，但綜合殖利率仍處於15年來的偏高水準，統計至2024年12月31日止，環球投資等級企業債券殖利率高於5%，利差大於2020上半年疫情期間及2018年緊縮時期，這意味著投資人可以鎖定高品質有吸引力的收益率。

理由四：與其他資產相關性低

—般而言，投資等級債券與其他資產，尤其是風險資產的相關性較低，因此可望具備分散投資人投資組合中的風險優勢外，Lyndon Man指出，投資等級債券的企業基本面良好，資產負債表較少債務，違約風險相對較低。