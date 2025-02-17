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鎖定333黃金比例 統一優選低波多重資產基金3月10日開募

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
統一優選低波多重資產基金333黃金比例配置。(資料來源：統一投信)
統一優選低波多重資產基金333黃金比例配置。(資料來源：統一投信)

資本市場經歷連續兩年的大多頭行情，往往伴隨波動加大，資產如何持盈保泰成為重要課題。統一投信將於3/10~3/14募集的「統一優選低波多重資產基金」，打造「可轉債、債券、高息股」333黃金比例配置。

「統一優選低波多重資產基金」經理人涂韶鈺表示，以目前的金融市場情勢，基金初期將以中性配置布局，由「30%的利基型商品-台灣可轉債+35%的台灣發行之海外債券ETF」兩大低波資產為核心，搭配以量化選股、質化分析所篩選出來的「35%台股高息股票」，組成最強陣容並動態靈活調整應戰。

可轉債本質是債券，但同時具有股票及債券的特性，是扮演隨漲抗跌、低波防禦的核心要角。就像少林足球中「腰馬合一」的大力金剛腿，在賽局中擔任攻守兼備的「中場核心」。

債券的低波動特質就像鐵頭功後衛，建構出銅牆鐵壁的後防線。將依市況，隨時調節債種的投資布陣，爭取收益機會。

台股2024年企業獲利大幅成長約三成，企業可分配盈餘增加，預期股利率將回升。基金將在募集成立後，預計3月下旬伺機進場布局優質高息股，卡位即將到來的除權息旺季，強攻市場成長潛力的甜蜜點。

統一投信提醒，台股基期墊高、川普2.0政策及聯準會降息進入下半場等不確定因素影響，都可能讓2025年的市場震盪加劇，投資人在標的挑選上除了關注報酬率外，更要將波動風險一併納入考量。「統一優選低波多重資產基金」風險報酬等級為RR3，適合穩健型投資人。並提供累積型及月配型級別，發行價每單位淨值10元，保管銀行為彰化銀行。

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