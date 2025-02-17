台積電上漲10元 台股揚升192點突破5日均線

台積電的技術會外流嗎？台積電會變成下一個宏達電或Nokia嗎？台積電的股價會跌爛嗎？大盤會跟著台積電跌歪嗎？版主不知道。但就算台積電體質變爛、股價跌爛，最壞情況就是被各ETF剔除成份股，換其他優質企業代替。投資ETF，不用太擔心其中一檔成份股變爛，反正爛了自動會被換掉。

2025-02-17 09:51