台積電上漲10元 台股揚升192點突破5日均線
美股主要指數14日漲跌互見，道瓊工業指數下跌165.35點，那斯達克指數上漲81.13點。台指期夜盤上漲129點，台股今天同步走高，早盤指數上漲192點，早盤最高達23345點，突破5日均線23301點。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾1%，台積電今天同步走高，開盤達1065元，早盤進一步攀高至1070元，上漲10元，市值攀升至新台幣27.74兆元，貢獻大盤約80點。
鴻海和聯發科權值股同步走高，電子類股指數上漲約0.9%。水泥、機電和造紙類股上揚逾1%，表現相對強勢。
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