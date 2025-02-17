台股早盤上漲近200點 台積電開高5元

台股17日開盤指數為23,258.17點，上漲105.56點。早盤最高23,345.5點，上漲192.89點，台積電（2330）開盤價1,065元，上漲5元。

群益投顧表示， 大盤指數跳空走低逼近月線，短期均線架構雖未轉空，但趨勢已下彎，技術面轉為整理格局，下檔季線仍為多空重要觀察。晶片關稅待釐清，個股確實依短線技術面變化謹慎操作因應。

操作題材可留意：俄烏戰後重建受惠股─俄烏戰爭2025年2月24日將屆滿三周年，傳出普丁同意立即展開談判，俄烏停火透露曙光；根據世界銀行表示，烏克蘭基礎設施遭戰火嚴重破壞，估算未來十年重建費用約4,110億美元，新需求挹注可望帶動鋼鐵、塑化等原料報價上漲及散裝運價走高。

上周五（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,546.08點，下跌165.35點、跌幅0.37%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數上漲0.41%；費半指數上漲0.09%。台積電ADR上漲1.03%%。

美國總統川普2月13日簽署對等關稅備忘錄，但並未立即實施，此一消息提振市場情緒，帶動美股前市走高。1月生產者物價指數（PPI）及日前公布的1月消費者物價指數（CPI）似乎預示個人消費支出物價指數（PCE）將趨向溫和。PCE是聯準會偏好的通膨指標，預定2月稍晚發布。最新經濟數據加上關稅風險影響，提高市場對Fed降息的期待。

三大法人上周五集中市場合計賣超304.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超245.9億元，投信賣超31.9億元，自營商（自行買賣）賣超4.5億元，自營商（避險）賣超21.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,349口至9,467口，其中，外資淨空單增加3,843口至35,307口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,903口至10,307口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.92。VIX指數上升0.82至19.83。外資台指期買權淨金額-0.22億元 ; 賣權淨金額0.82億元。整體選擇權籌碼面偏空。