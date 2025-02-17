快訊

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽 斷20年參賽紀錄

不必被標為中國籍！日法務省5月起改日本戶籍欄 可登記為「台灣」

金秀賢生日竟成金賽綸忌日！恐怖巧合 網驚：毛骨悚然

台股早盤上漲近200點 台積電開高5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股17日開盤指數為23,258.17點，上漲105.56點。早盤最高23,345.5點，上漲192.89點，台積電（2330）開盤價1,065元，上漲5元。

群益投顧表示， 大盤指數跳空走低逼近月線，短期均線架構雖未轉空，但趨勢已下彎，技術面轉為整理格局，下檔季線仍為多空重要觀察。晶片關稅待釐清，個股確實依短線技術面變化謹慎操作因應。

操作題材可留意：俄烏戰後重建受惠股─俄烏戰爭2025年2月24日將屆滿三周年，傳出普丁同意立即展開談判，俄烏停火透露曙光；根據世界銀行表示，烏克蘭基礎設施遭戰火嚴重破壞，估算未來十年重建費用約4,110億美元，新需求挹注可望帶動鋼鐵、塑化等原料報價上漲及散裝運價走高。

上周五（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,546.08點，下跌165.35點、跌幅0.37%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數上漲0.41%；費半指數上漲0.09%。台積電ADR上漲1.03%%。

美國總統川普2月13日簽署對等關稅備忘錄，但並未立即實施，此一消息提振市場情緒，帶動美股前市走高。1月生產者物價指數（PPI）及日前公布的1月消費者物價指數（CPI）似乎預示個人消費支出物價指數（PCE）將趨向溫和。PCE是聯準會偏好的通膨指標，預定2月稍晚發布。最新經濟數據加上關稅風險影響，提高市場對Fed降息的期待。

三大法人上周五集中市場合計賣超304.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超245.9億元，投信賣超31.9億元，自營商（自行買賣）賣超4.5億元，自營商（避險）賣超21.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,349口至9,467口，其中，外資淨空單增加3,843口至35,307口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,903口至10,307口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.92。VIX指數上升0.82至19.83。外資台指期買權淨金額-0.22億元 ; 賣權淨金額0.82億元。整體選擇權籌碼面偏空。

外資 消費者物價指數

延伸閱讀

美俄明在沙國舉行俄烏和談 美國務卿稱歐烏不會被排除在實質談判之外

權王ADR翻紅 台股有撐…大盤本周有望震盪盤堅

川普加壓…業界：走過37年風雨 台積電是鐵打的

法國證實召開俄烏緊急峰會 歐洲領袖齊聚展團結

相關新聞

權王ADR翻紅 台股有撐…大盤本周有望震盪盤堅

川普關稅政策衝擊台積電前景，也造成台股隨之震盪。不過，台積電ADR上周五（14日）收漲1%，終結連二黑，加上輝達大漲2....

股市千張大戶大增 逢低炒底意味濃

台股上周雖然震盪盤軟，市場千張大戶卻大增159人，逢低炒底看好台股後市走多的意味相當濃厚。觀察大戶群增加人數較多的個股，...

資料中心硬體股 外資點將

大和資本於最新報告中指出，輝達（NVIDIA）的AI伺服器擴增速度較預期緩慢，不過相關瓶頸正逐步得到解決，且各大CSP廠...

機器人概念股 盤面亮點

台股受川普關稅亂流衝擊，上周五（14日）拉回整理，機器人概念股在市場傳出蘋果有意進入機器人領域，成為盤面亮點，包括上銀（...

蔡明彥專欄／AI伺服器鏈 逢低承接

好萊塢曾有兩部以AI機器人為主題熱賣的影片，一部是魔鬼終結者系列，另一部則是機械公敵，從影片情節設計中可以預見：在馬斯克...

就市論勢／AI 軟體概念 有看頭

主計處公布2024年第4季GDP初值季增0.51%，受基期因素影響，年增率從前一季的4.17%降至1.84%。資本則連續三季呈現高成長，對去年第4季GDP成長率貢獻率高達4.1%。2024年全年GDP年增率為4.3%，在近十年次高，僅低於2021年的6.72%，主要受益於投資總額顯著增長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。