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安聯投信：具長期成長趨勢及供需出現缺口類股 是不變選股方向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，美國總統川普就任總統，市場密切注意其上任後是否履行競選承諾，但初步觀察雖關稅仍是談判手段，其政策施行節奏仍以美國內政優先，尤其針對目前台商主要生產基地如中國大陸及東南亞並未推出市場意料之外的新政策，有利於市場投資信心恢復。

產業方面，安聯投信台股團隊表示，稍早重要法說釋出全年營收有望成長，顯示AI需求增溫，基本面仍正向，有利台股指數下檔支撐；展望2025年投資主軸仍將圍繞AI，包括光通訊及BBU等供需吃緊的次產業可望延續台股多頭格局，只是類股輪動將依產業復甦及個股題材而表現。

安聯投信台股團隊表示，AI硬體規格仍在變動，加上川普新政仍有不確定性下，企業獲利的預估波動性提高，評價面難免承壓；不過，台股供應鏈長期與美系廠商合作，加上地緣政治考量，預期仍將是美國布建AI的主要受惠者，先前因下游組裝良率不佳而使終端出貨量下修利空已大致反映，市場錯殺過程中反而提供質優的零組件廠逢低布局機會，以公司競爭利基及產業供需狀況列為主要選股重點，依個股的評價位置及未來展望來決定持股比例。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，原物料類股近期出現跌深反彈，但觀察終端需求並未明顯回升，而中國大陸刺激經濟政策預期最快需等到元宵節後才有較明確方向，反倒是美國內需市場在川普就任後放寬限制，吸引外部投資是否可能形成原物料新的需求值得持續觀察。

整體而言，美國經濟可望軟著陸有利於台灣相關外銷類股，台灣本土內需呈現穩健，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股將是不變的選股方向。

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