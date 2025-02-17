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台積電ADR上漲 法人：台股挑戰5日均線

中央社／ 台北17日電
台指期夜盤上漲129點，有利台股表現。中央社
台指期夜盤上漲129點，有利台股表現。中央社

美股主要指數14日漲跌互見，道瓊工業指數下跌165.35點，那斯達克指數上漲81.13點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上揚逾1%，台指期夜盤上漲129點，有利台股表現，將挑戰5日均線23295點。

美國公布1月零售銷售欠佳，美股主要指數14日漲跌互見。道瓊工業指數下跌165.35點，跌幅0.37%，標準普爾500指數下跌0.44點，跌幅0.01%，那斯達克指數上漲81.13點，漲幅0.41%，費城半導體指數上漲4.556點，漲幅0.09%。

國內外產業訊息方面，華爾街日報報導，美國晶片廠英特爾（Intel）可能分家，分別由台積電及美國博通公司接手。

統一集團去年入股PChome網路家庭，持有3成股權，網路家庭日前公告，法人董事改派代表人，統一取得2席董事。

砷化鎵廠穩懋2024年第4季受到手機及Wi-Fi無線通訊網路兩大應用熄火，產能利用率掉到35%，單季稅後淨損新台幣3.52億元。穩懋預期，第1季為傳統淡季，有3個廠正在進行歲修，預期2025年第1季營收將季減5%左右。

法人表示，台積電ADR上揚逾1%，台指期夜盤上漲129點，將有利台股表現。不過，美國通膨數據顯示通膨下降緩慢，再降息的機率下降，此外，美國總統川普（Donald Trump）祭出對等關稅，並多次表示台灣搶走美國晶片生意，在大環境變數多的情況下，台股可能維持區間盤整。

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