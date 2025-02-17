權王ADR翻紅 台股有撐…大盤本周有望震盪盤堅

川普關稅政策衝擊台積電前景，也造成台股隨之震盪。不過，台積電ADR上周五（14日）收漲1%，終結連二黑，加上輝達大漲2.6%，法人看好台股今（17）日上漲機率高，本周大盤有望震盪盤堅，後續仍要觀察川普政策及台積電參加外資論壇釋出的訊息。

美股主要指數上周五漲跌互見，以科技股為主的那斯達克及費城半導體指數收紅。另外，由於美國零售銷售數據疲弱，重燃投資人對於美國聯準會（Fed）的降息預期，美國10年期公債殖利率跌到4.5%以下，也有利於資金動能。

台積電上周跌5.7%，跌破月線及季線支撐，表現不及大盤。不過，隨著台積電ADR反彈，台積電現貨價本周有望跟進。台積今、明兩日將參加摩根大通證券舉辦的說明會，法人密切觀察台積電（2330）釋出的訊息及外資動向。

台股上周震盪收黑，單周跌325點，跌幅1.3%，成交金額為1.87兆元，較前周的2兆元減少6.5%，周線連二黑，短線似有拉回整理的跡象。不過，除了台積電ADR及輝達上漲的利多外，法人指出，台股還可望受惠於軋空、均線多頭排列、台股市值型ETF募集等利多。

法人指出，台股大盤融券空單上周五攀升至34.8萬張，此水位的相對位置為去年初17,500點的位置，加上近期融資餘額開始攀升，軋空行情成為現在進行式，將助推指數領漲抗跌。

另外，目前台股短中長期均線仍呈現多頭排列，顯示行情趨勢仍朝向偏多發展。只要台積電不確定因素淡化，大盤有望震盪上行。

在台股ETF募集方面，未來兩周將有兩檔台股市值型ETF接連募集，3月至少還有一檔市值型ETF加入募集行列，將為大型權值股增添資金動能。以明（18）日開募的ETF為例，台積電占三成以上，整體電子股占約74%。

本周參加券商主辦法說的公司除了台積電之外，還有鴻海、聯發科、大立光、聯電、日月光投控、緯創及多家指標電子股，以及國泰金、富邦金、儒鴻、巨大、中華電等非電族群。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清看法，投資人除注意台積電等釋出的訊息外，輝達財報更是下個關注重點。