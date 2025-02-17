台股震盪盤軟 股市千張大戶大增 逢低炒底意味濃

台股上周雖然震盪盤軟，市場千張大戶卻大增159人，逢低炒底看好台股後市走多的意味相當濃厚。觀察大戶群增加人數較多的個股，普遍與川普概念股有關，包括受惠俄烏停戰的重建概念股，如中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027），及AI相關的南亞科（2408）、華邦電（2344）、微星（2377）等。

根據統計，上周千張大戶增加較多的個股，包括裕民的九人、南亞科的八人、台塑化與中鋼的七人；陽明、中鴻、擎亞、泰金寶-DR、以及微星等均為六人等。其他四至五人的，還有華邦、華晶科、仁寶、大成鋼、光寶科等。

觀察並歸納大戶群偏好的焦點，多與川普概念股有關，如受惠俄烏停戰的重建概念股，如中鋼、中鴻、大成鋼，及AI相關的南亞科、華邦電、微星、光寶科，以及散裝航運的裕民等。

法人指出，儘管上周台股在各項國際變因的干擾下，指數震盪盤軟，不過從千張大戶人數持續攀升的情況來看，大戶群對於台股後市並不看淡。

此外，隨世界行動通訊大會（MWC）、台北國際工具機展、太空衛星年度大展、輝達GTC大會、台北智慧城市展、台北國際自行車展等產業盛事將於3月陸續登場，法人預期，六大亮點將帶動相關供應鏈股價提前熱身，添增台股後續多頭火種。

台新投顧副總經理黃文清分析，3月起多項產業盛事將陸續舉辦，屆時新產品、新服務，甚至供應鏈釋出的景氣正向看法，都將是多頭上攻的有利憑藉。