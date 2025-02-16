一周盤前解析／鋼鐵、塑化、水泥 可留意

台股上周五（14日）在美國總統川普對等關稅可能在4月上路、俄烏戰爭可望停止等多空因素中，台積電ADR逆勢下跌，連帶使台積電（2330）表現疲弱，早盤跌勢收斂至僅下跌123點，隨後賣壓再度出爐，終場下跌246點、以23,152點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，美國上周公布CPI及PPI兩項數據，皆高於市場預期，Fed降息路徑可能將放緩腳步。川普主導俄烏停火談判，若能達成協議，災後重建商機族群可望受惠，但也祭出對等關稅，以及2月18日是否真的會實施晶片關稅等議題仍干擾盤面。

現階段操作建議低檔分批布局、汰弱留強，同時控制持股比率，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓認為，俄烏戰爭停火有望，但川普祭出對等關稅，台股短線需謹慎操作，從籌碼面來看，俄烏停火有望，關注災後重建產業，如鋼鐵、水泥、散裝等。

操作上，建議汰弱留強、分批布局。選股方向以營運高成長、高配息、美國概念股、IC設計、雲端類股、消費IC、AI PC及顯卡等為主，操作上，嚴控資金持股水位、慎防修正風險。

台新投顧協理范婉瑜指出，川普極力促成烏俄戰爭停火，並宣稱已與烏克蘭、俄羅斯總統對話，將展開停火談判，烏俄戰爭可望結束，鋼鐵、塑化、水泥等原物料股營運受惠，但在川普也宣布對等關稅中，整體型態仍難脫區間震盪格局，後續盤勢維持題材股輪漲。