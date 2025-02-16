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還沒冷完！今各地晴朗明東側水氣略增 周五起濕冷挑戰強烈大陸冷氣團

資料中心硬體股 外資點將

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

大和資本於最新報告中指出，輝達（NVIDIA）的AI伺服器擴增速度較預期緩慢，不過相關瓶頸正逐步得到解決，且各大CSP廠在DeepSeek衝擊後，依然下定決心在AI時代維持領先地位，因此依然看好台廠相關資料中心硬體產業。

統整大和資本看好個股，其中包含鴻海（2317）、廣達、台達電、信驊、緯穎等五檔皆給予「買進」的評等，目標價依序為265元、390元、525元、5,645元、2,920元。

大和資本指出，2025年四大CSP廠展現穩健的資本支出。在2024年基期已大幅成長下，四大雲端服務供應商對2025年的資本支出展望相當樂觀，預計總支出將達3,100億美元，年增 36%。

由於這項支出規劃是在DeepSeek R1發布之後提出，顯示CSP廠為在AI時代保持領先地位，想藉由強化運算能力以提升演算法的智慧化程度。

同時，多數CSP廠並不將DeepSeek視為迫在眉睫的威脅，甚至認為DeepSeek所帶動的軟體優化，反而會加速在AI投資上的變現進程。

大和資本認為，對台灣數據中心硬體產業仍維持正面看法，因為輝達AI伺服器成長速度不及預期的因素已反映在股價中，因此市場因擔憂DeepSeek而導致的短期回調，可能被過度放大。

不過，大和表示，根據觀察，除廣達和鴻海外，數據中心硬體產業整體的月銷售動能大致符合預期。廣達和鴻海表現較預期疲弱，主因NVL72的出貨成長不如預期。然而，兩者都提到，目前的瓶頸正逐步獲得改善，預計從今年第2季起，營收動能將逐漸回升。

AI 廣達 鴻海

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主計處公布2024年第4季GDP初值季增0.51%，受基期因素影響，年增率從前一季的4.17%降至1.84%。資本則連續三季呈現高成長，對去年第4季GDP成長率貢獻率高達4.1%。2024年全年GDP年增率為4.3%，在近十年次高，僅低於2021年的6.72%，主要受益於投資總額顯著增長。

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