就市論勢／AI 軟體概念 有看頭

盤勢分析

主計處公布2024年第4季GDP初值季增0.51%，受基期因素影響，年增率從前一季的4.17%降至1.84%。資本則連續三季呈現高成長，對去年第4季GDP成長率貢獻率高達4.1%。2024年全年GDP年增率為4.3%，在近十年次高，僅低於2021年的6.72%，主要受益於投資總額顯著增長。

根據主計處、央行及經濟研究機構等預估，2025年GDP成長率可達3.1%至3.4%。考量全球對AI、雲端等新科技應用需求強勁，將持續帶動台灣出口及投資成長，淨出口對GDP成長貢獻可望回升。

然而，淨出口表現與國際貿易政策息息相關，台股也將隨之波動震盪，建議密切關注川普提高關稅對全球貿易與股市的影響。

投資建議

DeepSeek橫空出世，引發市場對AI晶片大廠業務可能放緩的擔憂，進而加劇市場波動。

DeepSeek提出有效降低AI成本的算法，為提升AI性能提供另一種途徑，但並不意味市場對算力需求會因此減少。

由於AI客製化晶片具專屬功能，雲端業者可能大量採用，以降低AI推論伺服器建置成本；AI推論成本降低後，也將促進AI應用全面爆發。預計未來幾年，AI推論伺服器類股和AI軟體類股將成為資金流入重點。

各大雲端服務供應商（CSP）資本支出仍是AI產業重要指標。AI熱潮支撐台股近年大漲，在AI趨勢不變、AI類股輪動下，大盤未來仍將保持長期上升格局，預期市場波動將創造更多的投資機會。