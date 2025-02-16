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川普政策不確定性高 台股周線收黑、類股快速輪動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股上周加權指數下跌325點，跌幅1.3%，周線收黑。圖／聯合報系資料照
台股上周加權指數下跌325點，跌幅1.3%，周線收黑。圖／聯合報系資料照

加權指數2月14日下跌246點，收在23,152點，跌幅1.0%，成交量約4,150億元。籌碼面部分，三大法人賣超304.1億元，其中外資期貨淨空單增加3,843口至35,307口，現貨賣超245.9億元，自營商賣超26.2億元、投信賣超31.9億元。上周加權指數下跌325點，跌幅1.3%，周線收黑。

永豐期貨指出，美國1月PPI高於預期，但多項核心PCE採計的服務項目出現放緩，市場對聯準會降息預期略有回溫，美債10年券殖利率最低跌至4.51%，終場收跌10bps至4.52%。另川普宣布將進行對等關稅調查與計畫，但並未立即推出，預計最快4月才會實施，暫時緩和市場緊張情緒。

雖然目前櫃買指數已經站上季線，不過月線與季線仍是下壓狀態，短線指數維持震盪刷洗。類股部分，傳產股延續昨日的強勢格局，鋼鐵指數跳空創近期高點，而光通訊、機器人等類股走勢則較為分歧。研判未來類股輪動速度將加快，操作上若無法在表態前卡位，則建議減少追高操作。

台股 期貨 櫃買指數

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