快訊

房客只住一個月卻被追討一季管理費 房東耍賴：合約內有寫

汪小菲返北京慶祝情人節 牽老婆吃高級法國餐廳

增進肌力、心血管健康 女性50歲後做6類種運動有助強健身體

未來一周美股三大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
未來一周美股有三大觀察變數。（路透）
未來一周美股有三大觀察變數。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）公布會議紀錄，可留意聯準會（Fed）官員有關經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括2月S&P Globa製造業指數初值、美國1月營建許可、新屋開工、成屋銷售等。

第三是企業財報。未來一周將有45家S&P 500企業公布財報，包含益華電腦、亞德諾半導體、Arista網路、Unity、Block、Booking、Wingstop、沃爾瑪、西方石油、紐蒙特礦業、理想國演藝、美敦力、Intra-Cellular Therapies等。

另外，輝達則將於26日公布財報。富蘭克林投顧表示，輝達股價在DeepSeek R1模型發布後下跌，但隨運算需求（特別是推論）持續成長，輝達仍有望受益於長期趨勢。人工智慧（AI）對經濟的好處包括提高生產力、提高效率、降低成本等，這些不會因為DeepSeek而發生重大改變。

富蘭克林投顧指出，在效率提高和創新的支持下，AI的經濟影響可能會為全球各產業帶來巨大變革。AI模型成本大幅降低，將推動更多開發活動，並最終增加終端用戶對推論運算的需求，機會也將轉向由這些AI模型產生的實際應用，進而有利於軟體領域。

AI 美股 財報 輝達

延伸閱讀

中逾15家央國企擁抱DeepSeek 專家不喜反憂：有副作用

這檔去年前三季EPS超越前年全年34% 營收與獲利雙雙創新高

發展AI 堅壁清野

索羅斯看好台積電競爭力 加碼投資

相關新聞

川普政策反覆 法人：台股盤整須留意台積電對策

美國總統川普政策反覆，牽動股市表現。投顧法人指出，台股仍維持區間盤整格局，目前川普主打對等關稅，並點名台灣搶走美國的晶片...

外資力挺優選股 抗跌領漲…聯發科、日月光等吸引法人敲進

美國通膨、關稅戰、DeepSeek等消息多空分歧。法人指出，台股供應鏈長期與美系廠商合作，仍將是美國布建AI的主要受惠者...

今年以來外資押寶九金控 最愛新光金

今年以來，外資持續敲進金控股，偏愛新光金、凱基金等九檔金控。統計顯示，外資最愛新光金，今年以來買超逾30萬張，外資持股比...

MWC概念股 題材熱炒

全球通訊年度盛事世界行動通訊大會MWC 2025將於3月登場，台灣廠商聯發科、宏達電、廣達、和碩、光寶、智邦、啟碁、中磊...

大數字／定期定額買台股、ETF 掀熱潮…累計扣款衝5,000億

近年存股風氣盛行，加上投資門檻降低，定期定額投資台灣股票與ETF成為普惠金融亮點之一。截至2024年12月，單月投資金額...

未來一周美股三大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）公布會議紀錄，可留意聯準會（Fed）官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。