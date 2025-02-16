國泰證券2月觀點：川普2.0效應市場遇亂流 中性看待

金融市場正式迎來金蛇年，國泰證券觀察年後國際市場及產業脈動，仍對美國、台灣市場抱持樂觀展望。儘管在農曆年期間，聯準會（Fed）決議將基準利率維持在4.25%至4.5%的區間不變，為2024年底啟動寬鬆周期以來，首次暫停降息行動，加上美國總統川普正式重返白宮，加劇全球政經局勢的不確定性升溫。

對此，國泰證券觀察，全球金融市場短期內恐面臨波動，新川普政府雖是威脅、但並非「黑天鵝」，主要是自量化寬鬆政策以來，市場流動性與資金充裕度足以緩衝風險，建議投資人可中性看待「川普2.0」效應帶來的短期震盪。

國泰證券進一步觀察美國貿易政策對台灣市場影響，隨著川普持續揮舞關稅大刀，更點名要針對「晶片」加徵關稅，國泰證券表示，台灣半導體直接出口至美國終端的產值甚少，且台廠有著獨步全球的先進製程技術，因此，議價能力較大，可將課稅成本直接轉嫁給美系IC設計客戶，因此衝擊有限。

另外，即使川普再對中國、加拿大、墨西哥實施關稅重拳，台灣電子供應鏈廠商，早已分散產能、全球化佈局，因此，國泰證券預期，不僅對台廠供應鏈影響有限，更有望加速台廠將生產基地拓展至美國境內，有助於就近服務主力市場需求。

國泰證券展望農曆年後焦點產業，預期AI仍然是2025年最重要的投資趨勢之一，雖有中國AI新創「DeepSeek」打著低成本、高效能的技術橫空出世，引發市場質疑其他AI指標公司的成本效益，重挫相關股票股價。

不過，國泰證券認為「DeepSeek」模型出現，反倒有助於AI終端降低成本、加速普及，進而促使雲端服務供應（Colud Service Provider, CSP ）大廠更積極投資，短期內雖導致高階的AI伺服器需求放緩，連帶影響先進封裝需求，展望中長期，整體半導體產值尚無重大影響，包括輝達、博通、台積電（2330）等指標企業仍有望是AI產業長期發展的要角。