聽新聞
0:00 / 0:00

最愛新光金 外資今年集中加碼6金控

聯合報／ 記者楊筱筠／台北報導

今年以來，外資與投資持續敲進金控股，集中偏愛六檔金控股，包括新光金、玉山金、富邦金、中信金、第一金與華南金控。其中，外資最愛新光金，今年買超逾三十萬張，外資持股比增加一點八個百分點位居金控股之冠。

統計至二月十四日為止，外資對新光金持股比重為百分之三十一點二，金控股中，僅次於中信金的百分之三十二點七與玉山金的百分之三十一點九。

具體來看，外資今年共計加碼了九檔金控股，包括新光金、凱基金、玉山金、國票金、富邦金、中信金、國泰金、第一金以及華南金，壽險金控成為主要加碼標的，另外大型消金金控、票券型金控以及公股金控也在加碼行列中。

比較加碼幅度，外資最偏愛新光金，今年以來外資持股比增加一點八個百分點，遠遠超車其他八檔金控股。

凱基金持股比今年增加○點九個百分點，位居第二，玉山金增加○點六個百分點位居第三高。其餘除對華南金持股比增加○點一個百分點外，國票金、富邦金、中信金、國泰金以及中信金外資持股比分別增○點二個百分點。

除了外資，投信今年來也加碼了九檔金控股，以台新金為最、加碼逾十三萬張。對華南金加碼逾四點六萬張、元大金加碼逾二點五萬張、加碼第一金逾一點七萬張、中信金逾一點六萬張，另外，也加碼玉山金、富邦金與合庫金及新光金。

雖然美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出不急調整利率說法，但目前金融業普遍尚未調整Fed今年降息預期看法。

永豐投顧總經理李學詩分析，產業環境正在改善，建議投資者選擇評價較低、財務狀況良好且配息穩定的壽險公司股票。

他指出，聯準會降息代表美國十年期公債殖利率上檔空間有限，目前持續趁利率高檔布建長期債券部位，長線有利壽險業經常性收益率維持；另外，美降息可讓台美利差逐漸收斂，避險成本長線改善，惟仍需觀察美元走勢，匯率仍為今年壽險業獲利不確定因素。

中信 外資 玉山

延伸閱讀

中信金（2891）股價上40元順便填息…配息2塊穩了？專家：漲勢不是沒來由的

金控股藏金礦！1月份EPS出爐 達人分析優缺點：富邦金、國泰金最有競爭力

中信金（2891）盤中股價上40元…她買38賣32賠6萬！肥羊：很可憐了就不落井下石

多年過去00878持有不到10張、第一金與中信金不足5張！達人：先專注累積00878至50張

相關新聞

最愛新光金 外資今年集中加碼6金控

今年以來，外資與投資持續敲進金控股，集中偏愛六檔金控股，包括新光金、玉山金、富邦金、中信金、第一金與華南金控。其中，外資...

推動國機國艦國造 軍工概念股營運添柴火

因應美國總統川普的關稅戰，總統賴清德昨（14）日召開國安高層會議，會後釋出將編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上...

台股「價跌量增」現島型反轉 三大法人合計賣超304億

美國總統川普再次點名台灣搶走美國晶片生意，加上「對等關稅」議題發酵、三大法人轉賣等，衝擊多頭信心，昨（14）日台股指數開...

俄烏可望停戰…重建商機近20兆元 台股六大族群營運將爆發

美國總統川普調停下，俄烏可望停戰，業內預期，近20兆元商機將湧出，全球將啟動搶料、搶（散裝）船大戰」，戰況一觸即發。台灣...

台股強彈 外資連三買

台積電昨（13）日熄火讓出指數空間，台股由低基期的鴻海等老人工智慧（AI）股，及塑化、鋼鐵、水泥、散裝航運等俄烏重建概念...

資安概念股 資金湧入

趨勢科技受私募股權公司有意收購消息激勵，股價飆漲。其實現今全球駭客、詐騙橫行，加上AI趨勢推動，「資安」議題不僅成為全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。