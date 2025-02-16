最愛新光金 外資今年集中加碼6金控

今年以來，外資與投資持續敲進金控股，集中偏愛六檔金控股，包括新光金、玉山金、富邦金、中信金、第一金與華南金控。其中，外資最愛新光金，今年買超逾三十萬張，外資持股比增加一點八個百分點位居金控股之冠。

統計至二月十四日為止，外資對新光金持股比重為百分之三十一點二，金控股中，僅次於中信金的百分之三十二點七與玉山金的百分之三十一點九。

具體來看，外資今年共計加碼了九檔金控股，包括新光金、凱基金、玉山金、國票金、富邦金、中信金、國泰金、第一金以及華南金，壽險金控成為主要加碼標的，另外大型消金金控、票券型金控以及公股金控也在加碼行列中。

比較加碼幅度，外資最偏愛新光金，今年以來外資持股比增加一點八個百分點，遠遠超車其他八檔金控股。

凱基金持股比今年增加○點九個百分點，位居第二，玉山金增加○點六個百分點位居第三高。其餘除對華南金持股比增加○點一個百分點外，國票金、富邦金、中信金、國泰金以及中信金外資持股比分別增○點二個百分點。

除了外資，投信今年來也加碼了九檔金控股，以台新金為最、加碼逾十三萬張。對華南金加碼逾四點六萬張、元大金加碼逾二點五萬張、加碼第一金逾一點七萬張、中信金逾一點六萬張，另外，也加碼玉山金、富邦金與合庫金及新光金。

雖然美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出不急調整利率說法，但目前金融業普遍尚未調整Fed今年降息預期看法。

永豐投顧總經理李學詩分析，產業環境正在改善，建議投資者選擇評價較低、財務狀況良好且配息穩定的壽險公司股票。

他指出，聯準會降息代表美國十年期公債殖利率上檔空間有限，目前持續趁利率高檔布建長期債券部位，長線有利壽險業經常性收益率維持；另外，美降息可讓台美利差逐漸收斂，避險成本長線改善，惟仍需觀察美元走勢，匯率仍為今年壽險業獲利不確定因素。