MWC概念股 題材熱炒

全球通訊年度盛事世界行動通訊大會MWC 2025將於3月登場，台灣廠商聯發科（2454）、宏達電、廣達、和碩、光寶、智邦、啟碁、中磊、智易、中磊將前進MWC外，AI 3D視覺與機器人技術公司所羅門也將站上MWC國際舞台。法人表示，MWC概念股後市受矚目。

法人表示，MWC每年都是行動通訊技術及智慧裝置亮相的國際舞台，近年更加入雲端應用、自駕車，甚至是AI等，市場也將關注在AI趨勢將驅動技術加速發展，AR、VR、機器人、無人機等應用快速落地，除推升相關概念股營運表現，更可望成為盤勢焦點。

世界行動通訊大會MWC 2025將於3月3日至3月6日在西班牙巴塞隆納舉行，今年以「Converge・Connect・Create（融合、連接、創造）」為主題，吸引高通、諾基亞、愛立信、華為、Google、AWS、Meta等上千家知名企業參加，展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。

今年台灣廠商GSMA成員中華電信、聯發科將參加外，科技大廠宏達電、廣達、和碩、光寶、技嘉，網通廠的智易、智邦旗下Edgecore、友訊、正文、神準、普萊德、中磊、啟碁、合勤控旗下合勤科技，其他還有華擎、耀登、倚強、艾訊、廣積、立端、義傳、新漢、所羅門、信曜、台林電通、優達科技、普羅通信、可憶隆、現觀科技等近40家參加。

經濟部、工研院也攜手台灣廠商在MWC打造「台灣館」，串連中華電信、智邦、耀登、新漢、現觀等，打造開放網路Open RAN端到端解決方案，搶進國際電信及系統整合客戶。

電信三雄將前進MWC，中華電計畫由董事長簡志誠帶隊，台灣大是董事長蔡明忠領軍，中華電將與新加坡電信合作，將5G切片創新應用服務「元宇宙馬拉松」成功案例搬上MWC，遠傳則與愛立信展出5G-A（5G-Advanced）創新應用「臺北大巨蛋5G Advanced」。